В ассортименте: двери входные, межкомнатные, гармошки, арки, ламинат, плинтус, рулонные шторы, дверная и мебельная фурнитура, козырьки, лампочки, батарейки, ВИДЕО глазки и др…
Партнёры:
http://nsdoors.net/ Двери межкомнатные «Новый Стиль»
http://www.tandoors.ru/ Двери межкомнатные и входные «ТанДор»
http:// www.dveri-verda.ru/ Двери межкомнатные «VERDA»
http://pkp-kedr.ru/ Двери межкомнатные «Кедр»
http://www.kovrov-doors.ru/ Двери межкомнатные «Ковров»
http://www.optimaporte.ru/ Двери межкомнатные «Optima Porte»
http://greenwooddoors.ru/ Двери межкомнатные «Greenwood»
http://www.dariano.ru/ Двери межкомнатные «Dariano»
http://dveri-krima.ru/ Двери Входные «Двери Крыма»
http://www.dvernaya-birzha.ru/ Двери Входные «Цитадель»
*Акция действует только один день, 24.11.2017 года
А также мы являемся участниками конкурса «Народный бренд» и поддержать нас можно в номинации «Окна двери» по ссылке: http://нб.фео.рф/c.php?firma_rate=3900
Мы ждём Вас по адресу улица Карла Маркса 9 Магазин «ДоВЕРИе»
Ежедневно с 09-00 до 18-00
тел.: +7 978 027 41 08, +7978 830 70 01
E-mail: [email protected]