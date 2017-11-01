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«Наблюдатель» - Продажа Систем Видеонаблюдения

"НАБЛЮДАТЕЛЬ" Продажа Систем Видеонаблюдения. Пожарных и Охранных сигнализаций. Проектирование и монтаж. Установка Windows. Linux, Mac OS Замена Дисплеев IPhone, Ipad. Замена кнопок, толкателей, IPhone, Ipad. Замена АКБ IPhone, Ipad. Ремонт android телефонов , планшетов. Механическая чистка ноутбуков и компьютеров (очистка от пыли замена термо-прокладок и термопаста, смазка кулеров) Прошивка android планшетов, телефонов. (Зависает, тормозит, ошибки приложений, вирусы) Прошивка IPhone. (не включается, висит на шнурке, на яблоке) Установка антивируса. Чистка от вирусов. (OS windows. Android) Восстановление петель, корпусов ноутбуков Восстановление данных. ( HDD, SSD, флешки) Преобразование жестких дисков GPT, MBR Апгрейд ноутбука, компьютера. Продажа ноутбуков, компьютеров и периферии. Сборка игровых ПК. Системы видеонаблюдения Продажа и монтаж СКУД (системы контроля доступа) домофоны. Продажа обслуживание. (Оптовые цены для монтажников.) "НАБЛЮДАТЕЛЬ" Г.Керчь, ул. Сморжевского,4 +7 978 259 13 74

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