Мандаринки куплены, елка наряжена, подарки упакованы. Хмм, что я не сделал? Аааа – пса не украсил. Как же мой любимый Шарик будет да не украшенный? Да не минует раздающая рука Деда Мороза моего новогоднего Шарика.

Чтобы приятно было вашим любимцам, да и читателям сайта перепали ценные призы, Керчь.ФМ объявляет Новогодний конкурс!

Укрась к Новому году своего питомца!

Автору самых оригинальных, веселых и креативных новогодних костюмов домашних любимцев ждут ценные призы.

Конкурс стартует 1 декабря. Фото новогодних животных в качественном разрешении просьба присылать уже сейчас по адресу редакции сайта [email protected] с пометкой «Новогодний конкурс»

Итоги подведем в последние дни уходящего года.

Приглашаем спонсоров к сотрудничеству!!!