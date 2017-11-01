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Фабрика «Руссини» входит в число лидеров среди производителей кухонной мебели из массива дерева в России.

На сегодняшний день магазин кухонь на Ленина, 16 является единственным официальным представителем фабрики в КРЫМУ.

Информация о нас есть на сайте фабрики: в разделе магазины-регионы.

http://russini.ru/magazin/9/

Качество продукции, соответствующее европейским стандартам;

Широкий модельный ряд и разнообразие материалов при изготовлении кухонных гарнитуров;

Конкурентоспособные цены;

Качественные материалы, фурнитура;

Оригинальные конструкторские и дизайнерские решения;

Возможность изготовления нестандартных элементов;

Высокое качество упаковки готовой продукции;

Современное оборудование;

Высокий профессионализм специалистов фабрики.

ВНИМАНИЕ!!!

Спешите купить!!

Для того чтобы понять стоимость, мы сделали проекты и предоставляем Вам подробную спецификацию с ценой элементов.

Уютный дом ждет Вас: ул Ленина д.16

с 10 до 18 часов

Стол заказов +7 918 397 18 20;

+7 978 779 84 70;

рабочий +7 978 222 07 18