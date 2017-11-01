Фабрика «Руссини» входит в число лидеров среди производителей кухонной мебели из массива дерева в России.
На сегодняшний день магазин кухонь на Ленина, 16 является единственным официальным представителем фабрики в КРЫМУ.
Информация о нас есть на сайте фабрики: в разделе магазины-регионы.
- Качество продукции, соответствующее европейским стандартам;
- Широкий модельный ряд и разнообразие материалов при изготовлении кухонных гарнитуров;
- Конкурентоспособные цены;
- Качественные материалы, фурнитура;
- Оригинальные конструкторские и дизайнерские решения;
- Возможность изготовления нестандартных элементов;
- Высокое качество упаковки готовой продукции;
- Современное оборудование;
- Высокий профессионализм специалистов фабрики.
ВНИМАНИЕ!!!
Спешите купить!!
Для того чтобы понять стоимость, мы сделали проекты и предоставляем Вам подробную спецификацию с ценой элементов.
Уютный дом ждет Вас: ул Ленина д.16
с 10 до 18 часов
Стол заказов +7 918 397 18 20;
+7 978 779 84 70;
рабочий +7 978 222 07 18