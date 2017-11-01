Маскарадные карнавальные костюмы с большими скидками
Для керчан и гостей города!
Керченская швейная фабрика предлагает большой выбор костюмов
со скидкой 20% на весь ассортимент.
Праздники детства – главные события в жизни детей. Выбор карнавального костюма очень важен, потому что помогает ребенку стать другим, необычным, раскрепощенным. Даже самый стеснительный малыш почувствует себя на новогоднем школьном торжестве красавцем и героем. А если ребенок лидер, который всегда охотно участвует в конкурсах и никого не боится, он наденет даже самый смешной костюм. Перевоплощение в любимых героев – это так естественно для ребенка.
Все модели собственного производства, фабричного качества
Магазины Теремок в Керчи:
- Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики
тел: +7978 8073212
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник
- Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, ТЦ «Таир», 2 этаж
тел: +7978 8073211
часы работы 9:00 - 17:00, воскресенье 9:00 - 14:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник
Ознакомиться с ценами, посмотреть модели и заказать можно также
на официальном сайте фабрики k-sf.com:
http://k-sf.com/categories/karnavalnye-kostiumy
*срок акции с 17.11. по 25.12.2017