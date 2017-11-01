На правах рекламы

Маскарадные карнавальные костюмы с большими скидками

Для керчан и гостей города!

Керченская швейная фабрика предлагает большой выбор костюмов

со скидкой 20% на весь ассортимент.

Праздники детства – главные события в жизни детей. Выбор карнавального костюма очень важен, потому что помогает ребенку стать другим, необычным, раскрепощенным. Даже самый стеснительный малыш почувствует себя на новогоднем школьном торжестве красавцем и героем. А если ребенок лидер, который всегда охотно участвует в конкурсах и никого не боится, он наденет даже самый смешной костюм. Перевоплощение в любимых героев – это так естественно для ребенка.

Все модели собственного производства, фабричного качества

Магазины Теремок в Керчи:

Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики

тел: +7978 8073212

часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник

Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, ТЦ «Таир», 2 этаж

тел: +7978 8073211

часы работы 9:00 - 17:00, воскресенье 9:00 - 14:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник

Ознакомиться с ценами, посмотреть модели и заказать можно также

на официальном сайте фабрики k-sf.com:

http://k-sf.com/categories/karnavalnye-kostiumy

*срок акции с 17.11. по 25.12.2017