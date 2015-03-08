Вчера мошенники похитили у незрячей пожилой женщины 300 тысяч рублей. На место жительства бабушки приехала полиция и весь вечер опрашивала. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали жители многоэтажки по Буденного.

«Алеее, бабуууляяя, я попал в аварию, взял у друга машину и разбил ее, теперь срочно нужны деньги, чтобы «замять» ситуацию, -Так называемый «внук» говорил тихим плачущим голосом, поэтому старушка сразу не поняла, что звонят мошенники. Мошенники как-то узнали, что у бабушки действительно есть внук, но он в настоящее время не находится в городе. Бабушка на беду «откликнулась», но по причине своей незрячести с электронными сервисами не знакома, тогда «так называемый внук» сказал пенсионерке, что к ней сейчас подъедет его друг и заберет деньги. В итоге, бабушку «обули» на 300 тысяч. Видимо, за бабушкой следили, так как она живет очень скромно, никуда не выходит, но является вдовой ветерана ВС", - рассказали соседи.

Также керчане рассказали, что за бабушкой ухаживают родственники и она не одинокая, а мошенники заходили днем, когда все на работе. Вечером полиция проводила свои розыскные мероприятия, но в отличие от обычных «разводил», эти как смогли "наследили".

Напомним, в Крыму самые распространенные виды мошенничества - это интернет-покупки и телефонный обман.

Фото: интернет.