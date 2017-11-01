Приглашаем Вас в наш магазин, где вы можете приобрести оригинальные и качественные напитки и продукты питания лучших производителей Крыма, для любых торжеств и особых событий.
В нашем магазине обеспечиваются оптимальные условия для покупки:
- большой выбор;
- доступные цены;
- квалифицированная консультационная поддержка;
- стол предварительного заказа.
Если вы хотите купить особенный напиток с незабываемым вкусом и историей, добро пожаловать в магазин-склад «Девятка».
Мы стараемся разнообразить наш ассортимент и пополняем его интересными новинками.
Магазин-склад «Девятка» ул. Мирошника, 57