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Приглашаем Вас в наш магазин, где вы можете приобрести оригинальные и качественные напитки и продукты питания лучших производителей Крыма, для любых торжеств и особых событий.

В нашем магазине обеспечиваются оптимальные условия для покупки:

большой выбор;

доступные цены;

квалифицированная консультационная поддержка;

стол предварительного заказа.

Если вы хотите купить особенный напиток с незабываемым вкусом и историей, добро пожаловать в магазин-склад «Девятка».

Мы стараемся разнообразить наш ассортимент и пополняем его интересными новинками.

Магазин-склад «Девятка» ул. Мирошника, 57