В Ленинском районе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели осмотр домовладения 40-летней жительницы одного из сел района. В подсобных помещениях полицейские обнаружили высушенные растения рода конопля, которые, согласно заключению эксперта, являются наркосодержащими, массой 543,197 грамма (в пересчете на высушенное вещество).

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

Со слов женщины, она увидела, что во дворе вырос куст конопли, но мер по его уничтожению не приняла. Затем высушила растение и хранила якобы для кормления своего домашнего скота.

В настоящее время следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району в отношении гражданки возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.