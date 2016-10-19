влажность:
давл.:
ветер:
Полиция напоминает гражданам о запрете распития алкогольных напитков, появления в пьяном виде и курения в запрещенных законом местах.
Почки выполняют важную функцию – выводят продукты обмена веществ, токсины и другие вредных соединений. Неполадки в работе почек сказываются на деятельности всего организма.
На данный момент общая очередь детей от нуля до 7 лет составляет 28,5 тыс человек.
Крещенские купания для самых смелых и крутых! Приглашаем в LaGrace! Очистись и зарядись бодростью и энергией на весь год.
Руководитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» считает, что это ужесточит ответственность заводчиков и позволит сократить количество бездомных животных на улицах крымских городов.
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Всего необходимо будет подрядчику содержать 77 улиц и 166 остановок.
Очередное видео с нарушением ПДД прислал в редакцию читатель сайта.
Информацию можно передать по телефону +7 (978) 707-14-75 с 9.00 до 18.00 ежедневно, а также оставить сообщение на сайте ГКУ «Службы автомобильных дорог Республики Крым» в разделе «Общественная приемная».
Крым, Донецк, Луганск!
В Керчи, 16 января днем, на пешеходном переходе по улице Свердлова произошло ДТП.
В Крыму, на 17 и 18 января объявили штормовое предупреждение.
Пенсионный фонд сообщает, что настоящее время все керчане, которые получают пенсии, также начали получать обещанные 5 000 рублей единовременной выплаты.
Сосудистая хирургия (флебология) - область хирургии, занимающаяся диагностикой и лечением кровеносных и лимфатических сосудов.
Снежная масса в настоящее время находится на проезжей части, в связи с чем, автодорога для транспорта перекрыта.
Аналогичную резолюцию Украины по Крыму ООН приняла в декабре 2016 года. Разработчики крымской резолюции не ожидают, что их документ будет принят в ООН.
Двухкомнатная квартира в Керчи по ул. Фурманова
У СГМ больше шансов уложиться в стоимость, так как на крымской стороне уже развёрнута вся необходимая инфраструктура – вахтовый городок, бетонные установки, технологические и складские площадки и эти мощности могут быть использованы для реализации двух проектов одновременно.
В Керчи, в ночь с 15 на 16 января, по улице Кирова, в районе пляжа «Черепашка», дорожные службы засыпали ямы.
39-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21124» выехал на встречную полосу движения, чтобы обогнать автомобиль «ЗАЗ-ДЭО», который в этот момент поворачивал налево.
Читатели стали свидетелями необычной игры собаки с деревом и веревкой.
Вчера в Керчи на улице Свердлова на пешеходном переходе иномарка сбила 12-летнего ребенка.
Больше всего браков за год уже традиционно в столице Крыма – 4 023, в Ялте – 1 281, в Керчи – 1 058, в Евпатории – 1 048, в Феодосии – 844, в Джанкое – 573. У остальных районов Крыма показатели немного меньше 500.
Керченская паромная переправа, 16 января, возобновила свою работу после сильного тумана.
В Керчи продолжается активная стройка дома для сотрудников завода «Залив». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, в доме уже возвели пять этажей.
На постоянную работу срочно требуется машинист автомобильного крана для работы на металлобазе.
Видимость в проливе менее 300 метров.
СТО «Партнер» предоставляет качественные услуги по ремонту автомобилей, любых производителей.
Поступления в республиканский бюджет по итогам минувшего года в Крыму увеличились на 4,6 млрд (17, 9%) рублей по сравнению с показателями 2015 года.
По итогам одиннадцати месяцев прошлого года рыбодобывающие предприятия Республики Крым выловили около 19 тысяч тонн водных биоресурсов.