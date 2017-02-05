Керчане жалуются на необоснованную двойную оплату за газ О смене поставщика газа керчан официально не предупредили

Жители не хотят, чтобы в Багерово переводили больных из Костырино (видео) Главврач ЦРБ заявил, что он тоже против такого присоединения

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График плановых отключений электроэнергии на февраль в Керчи В феврале с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи

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Крымчане уже оплатили почти 100 млн руб за капремонт На 30 января общая сумма поступлений на счета НО «РФ КРМД РК» составила 99,785 млн рублей

В центре Керчи продают квартиру за 24 миллиона рублей (фото) Данная квартира имеет отношение экс-главе Керчи Олегу Осадчему