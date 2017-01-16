В Керченской колонии осужденные массово «вскрыли» себе вены В знак солидарности с осужденным отказавшимся выполнять требования администрации

Олег Осадчий окончательно проиграл суд о компенсации морального вреда в 200 000 Олег Осадчий требовал компенсацию морального вреда от общественника Андрей Ганжелюка

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Ночью в Керчи сгорел автомобиль Автомобиль принадлежит заведующему одного из медучреждений города, - керчане

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Керчане жалуются на множество ям на дорогах города (видео) Ситуация усугубилась после того, как прошли дожди и выпал снег

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Реконструкция красной плитки в центре Керчи обойдется в 3 млн рублей При строительстве не сделали гидроизоляцию, камень впитывает в себя влагу и разрушается

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Завхоз керченской детской больницы арестован из-за утечки фенола Экспертиза подтвердила превышение показателя фенола в Керченской детской больнице в 2,3 раза. Арестовали завхоза.