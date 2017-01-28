В центре Керчи продают квартиру за 24 миллиона рублей (фото) Данная квартира имеет отношение экс-главе Керчи Олегу Осадчему

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Крымских должников украинских банков призвали передать документы в ФССП Федеральная служба судебных исполнителей хочет получить документы от самих должников

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Керчане возмущены застройкой парков, когда есть пустующие здания Администрация игнорирует заброшенные и разваливающиеся здания, хотя на них возложена функция контроля

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В Керчи администрация рынка присвоила себе 100 тыс. руб Прокуратура возбудила дело по статье "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения"

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В Керчи не решили вопрос с домом одиноких пенсионеров В Керчи больше не работает дом престарелых, часть жилых помещений пустует.

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На Керченском побережье погибли несколько дельфинов Два дельфина выбросились на сушу в районе пляжей Аршинцево и Коса-Клеопатра.

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Сегодня с утра на центральном рынке Керчи нет администрации С предпринимателей не собирали ежедневную плату за место на рынке, туалеты работают бесплатно

В Керченской колонии осужденные массово «вскрыли» себе вены В знак солидарности с осужденным отказавшимся выполнять требования администрации