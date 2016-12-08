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График плановых отключений электроэнергии на февраль в Керчи В феврале с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи

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