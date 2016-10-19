У СГМ больше шансов уложиться в стоимость, так как на крымской стороне уже развёрнута вся необходимая инфраструктура – вахтовый городок, бетонные установки, технологические и складские площадки и эти мощности могут быть использованы для реализации двух проектов одновременно.