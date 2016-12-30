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Многодетную семью Таранец, которая проживает в поселке Маяк поздравила глава горсовета Керчи Лариса Щербула и депутат горсовета Федор Козлов.
Глава горсовета Керчи Лариса Щербула провела встречу с заместителем главы администрации города Старая Купавна Московской области. В ходе встречи было решено установить еще один символичный памятник со стороны Керченской паромной переправы.
Специалисты ГУ МЧС России по Республики Крым определили места, с которых можно безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники.
Дорогие читатели! Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом!
Специалисты Международной службы вращения Земли (IERS) прибавят дополнительную секунду к последней минуте 31 декабря 2016 года.
В Керчи в некоторых домах в районе завода Войкова двое суток было отключено отопление. Отопление дали только сегодня 31 декабря утром.
В Керчи 31 декабря, около 15.00, в районе остановки «Босфорский» произошло дорожное происшествие. По информации керчан, столкнулись автомобиль «Нисан» и маршрутное такси № 3.
Детский центр развития личности «Импульс» от всей души поздравляет с Новым Годом!
В Крыму 31 декабря сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с.
Большинство отключенных населенных пунктов находилось в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах
Дорогие родители, поздравляем Вас с наступающим Новым годом, напоминаем, что работаем для Вас без выходных и в новогодние праздники!
В Керчи, 30 декабря, произошла тройная авария на Куль-Обинском шоссе.
Администрации Керчи в установленном порядке передадут трактор «Сталинец» и полевую кухню, которые нашли в ходе проведения поисковой экспедиции «Аджимушкай-45».
В Крыму, 30 декабря прошло совещание по переселению жителей из санитарно-защитной зоны Крымского моста.
В Керчи сотрудники полиции в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и поздравили их с наступающим Новым годом.
Новогодняя акция в магазинах бытовой техники «Вольтмарт».
В Госкомцен отметили, что экономически обоснованный уровень тарифов на транспортные услуги «Крымской железной дороги» установлен впервые.
Управляющая организация ООО «Рембытсервис» от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Торжественная церемония открытия памятника «Народному ополчению всех времен» прошла 30 декабря в центре Симферополя перед зданием Совета министров республики.
Компания «Мудрый Выбор» желает Вам свежих сил для новых свершений, верных друзей и надежных партнеров в хороших делах!
Два миллиарда рублей на строительство детских садов выделят Республике Крым и Севастополю в 2017 году. Такая статья расходов предусмотрена проектом федерального бюджета на 2017 год.
С 26 декабря по 15 января - скидки!
По результатам опроса большинство керчан будут встречать Новый год дома.
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в январе с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно графику.
Автомобили для нас- это страсть, страсть к движению, страсть к высоким технологиям, страсть к жизни!
На территории Республики Крым продолжается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Соглашение по игорной зоне подписали.
Таким образом, указ главы РК от 30 ноября о введении карантина на данной территории признан утратившим силу.
В Керчи пресс-служба администрации сообщает график работы городского пассажирского транспорта в Новогодние праздники.
От всей души хотим поздравить всех жителей и гостей нашего славного города с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!