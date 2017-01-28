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Данная квартира имеет отношение экс-главе Керчи Олегу Осадчему
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Федеральная служба судебных исполнителей хочет получить документы от самих должников
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Льготу на электроэнергию для многодетных семей и родителей приёмных детей отменят в следующем году.
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В Керчи больше не работает дом престарелых, часть жилых помещений пустует.
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В знак солидарности с осужденным отказавшимся выполнять требования администрации
Олег Осадчий требовал компенсацию морального вреда от общественника Андрей Ганжелюка
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В объединении «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» заявляют, что проведенные в ночь на 28 января допросы в Белогорском райотделе полиции, в отношении сотрудников парка «Тайган», содержали элементы физического и эмоционального давления. Коллектив парка просит у прокуратуры и общественности защитить их «от произвола российских силовиков».