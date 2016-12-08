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С торгового отдела исполкома дают распоряжение отключаться от электричества
Энергетики утверждают что произошла авария на высоковольтной линии 10 киловольт
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За 2 года на исследования здания уже потрачены 738 тысяч рублей
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К справкам из пенсионного фонда необходимо предъявлять паспорт
Поздравляем Мильгром Юрия Исааковича и коллектив ООО «Ирбис» с 25-летием!
На 30 января общая сумма поступлений на счета НО «РФ КРМД РК» составила 99,785 млн рублей
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Данная квартира имеет отношение экс-главе Керчи Олегу Осадчему
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Третья больница купила «Lada Largus» за 804 000 р и «Lada X-Ray» за 770 000 р
Федеральная служба судебных исполнителей хочет получить документы от самих должников
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Льготу на электроэнергию для многодетных семей и родителей приёмных детей отменят в следующем году.
Повышение квалификации, подготовка кадров
В этом году предусмотрен трёхразовый рост тарифа на воду на 15%: в январе, июле и октябре
Администрация игнорирует заброшенные и разваливающиеся здания, хотя на них возложена функция контроля
Прокуратура возбудила дело по статье "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения"
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