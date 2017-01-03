влажность:
давл.:
ветер:
Федеральное агентство железнодорожного транспорта в третий раз не смогло найти на конкурсе подрядчика для строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.
В Крыму, в связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.
Трагедия произошла вчера на буксире «Капитан Ханахбеев».
В предновогодние дни есть вещи неизменные, такие, как встречи с друзьями и коллегами после рабочего дня.
Количество готовых опор транспортного перехода через Керченский пролив с начала года увеличилось на две и достигло 216 единиц.
В Керчи, 10 января, в малом зале культурного центра им. Богатикова пройдут Рождественские чтения, с участием Митрополита Феодосийского и Керченского Платона.
Новогодняя скидка - 17% на комплексный ремонт балкона до 15 января!
В паспортах нарушителей выявили не соответствие печатей, скрепляющих фотографию, и бланк украинского паспорта.
Праздники прошли на «УРА», наконец-то холодильники опустели от многочисленных салатов, и пришло время возвращаться в рабочие будни!
Сегодня ночью, 9 января, во дворе ул. Буденного, 3 на проезжую часть упало дерево.
Больше 200 видов полотен. Делаем классические, парящие, перфорированные потолки.
В результате пострадали 35-летний водитель и 32-летний пассажир.
По пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда, экологии и т.д.
Такой запрет может начать действовать в 2033 году.
Видеокольпоскопия — это современная методика гинекологического осмотра.
В «ютубе» появилось видео момента аварии, которая произошла 3 января в Керчи, на улице Ворошилова.
Новогодняя распродажа от Ярмарки меха с 12 по 15 января!
Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» напоминает, что согласно приказу Госкомитета по ценам и тарифам Крыма, с 1 января 2017 года установлен новый тариф для населения на услуги водоснабжения и водоотведения.
Приготовь свой автомобиль к лету. Автоателье «Mustang» предлагает комплекс услуг по перетяжке и ремонту салона Вашего автомобиля, включая дверные карты, стойки и потолок, а также тонировке, броне, шумоизоляции, установке сигнализации и аккустики.
Также читатели сообщили, что дорогу на КУОРовском кольце посыпали частично.
Пресс-служба ГИБДД Крыма сообщила подробности аварии, когда иномарка сбила подростка на пешеходном переходе.
В магазине «Салют» стартовала грандиозная распродажа. С 3 по 14 января 2017 года скидка - 50% на весь ассортимент пиротехники.
Неизвестные разрушили несколько стеклянных секций, в которых находились фотографии керчан.
Только с 03.1.17. по 31.1.17. Ждем Вас!
В Ленинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2105 въехал в бетонную опору
«Экопласт-Керчь» пер. Кооперативный, 8 + 7 978 78 88 424 ул. Сморжевского, 4 + 7 978 884 84 01
Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ полностью возобновили работу на основном виде топлива.
С каждым днем растет число малых и средних предприятий, которым требуется квалифицированная помощь в области бухгалтерского учета. Однако разобраться во всех тонкостях бухгалтерского учета не профессионалу не под силу, держать в штате собственного бухгалтера достаточно накладно и невыгодно.
Жители города отметили, что многие дороги не посыпали специальной смесью.
С 26 декабря по 15 января - скидки!