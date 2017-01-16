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В знак солидарности с осужденным отказавшимся выполнять требования администрации
Олег Осадчий требовал компенсацию морального вреда от общественника Андрей Ганжелюка
Цена за аренду недвижимого имущества поднялась в 2,5 раза, что, отразится на цене товара, - предприниматели.
Мы предоставляем широкий спектр услуг: фото-, видео-, мастер-классы, аренда фотозон, организации праздников и другое
Жители крымских многоквартирных домов после 1 февраля получат квитанцию на оплату общедомовых нужд за январь.
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Постановлением правительства уже выделено 36 миллионов на развитие казачества.
Поздравляем Мильгром Юрия Исааковича и коллектив ООО «Ирбис» с 25-летием!
Следком подтвердил гибель 29-летнего мужчины в Парке львов «Тайган».
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Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката
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Автомобиль принадлежит заведующему одного из медучреждений города, - керчане
Ситуация усугубилась после того, как прошли дожди и выпал снег
Поможем в организации и проведении общих собраний в многоквартирных домах
При строительстве не сделали гидроизоляцию, камень впитывает в себя влагу и разрушается
Повышение квалификации, подготовка кадров
Экспертиза подтвердила превышение показателя фенола в Керченской детской больнице в 2,3 раза. Арестовали завхоза.
Подрядчику на эти деньги надо содержать 77 улиц и 166 остановок до 31 марта 2017г.
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