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Экспертный совет по международно-правовым вопросам займется возвращением скифского золота
В феврале с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи
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С торгового отдела исполкома дают распоряжение отключаться от электричества
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Энергетики утверждают что произошла авария на высоковольтной линии 10 киловольт
Поздравляем Мильгром Юрия Исааковича и коллектив ООО «Ирбис» с 25-летием!
За 2 года на исследования здания уже потрачены 738 тысяч рублей
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К справкам из пенсионного фонда необходимо предъявлять паспорт
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На 30 января общая сумма поступлений на счета НО «РФ КРМД РК» составила 99,785 млн рублей
Данная квартира имеет отношение экс-главе Керчи Олегу Осадчему
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Третья больница купила «Lada Largus» за 804 000 р и «Lada X-Ray» за 770 000 р
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Федеральная служба судебных исполнителей хочет получить документы от самих должников
Льготу на электроэнергию для многодетных семей и родителей приёмных детей отменят в следующем году.
В этом году предусмотрен трёхразовый рост тарифа на воду на 15%: в январе, июле и октябре
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