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Автомобиль принадлежит заведующему одного из медучреждений города, - керчане
При строительстве не сделали гидроизоляцию, камень впитывает в себя влагу и разрушается
Поздравляем Мильгром Юрия Исааковича и коллектив ООО «Ирбис» с 25-летием!
Ситуация усугубилась после того, как прошли дожди и выпал снег
Экспертиза подтвердила превышение показателя фенола в Керченской детской больнице в 2,3 раза. Арестовали завхоза.
Мусор на кладбищах должны убирать ежедневно
Честные скидки, лучшие цены, 0% кредит без переплаты! Большой выбор техники.
Подрядчику на эти деньги надо содержать 77 улиц и 166 остановок до 31 марта 2017г.
Повышение квалификации, подготовка кадров
250 тыс. руб. чиновник взял за предварительное согласование предоставления земельного участка
Музыкальные инструменты, аксессуары, профессиональное звуковое и световое оборудование.
Огромные очереди в Горгазе образовались потому, что людям пришли квитанции о долгах, которых нет
Поможем в организации и проведении общих собраний в многоквартирных домах
После публикации на Керчь.ФМ керчанина прооперировали врачи из Симферополя
Трагедия произошла на буксире «Капитан Ханахбеев»
Забелин попросил жителей контролировать работу управляющих компаний
В управлении на принудительном исполнении находится 41 исполнительное производство
Тариф увеличится на 0,30 копеек до 150 кВт и от 150 до 600 кВт - 0,37 коп.
Подлипенцев предложил создать общество православных врачей для тех, кто не может стоять в очереди
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