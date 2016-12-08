Керченские предприниматели готовы перекрыть переправу из-за высокой аренды Предприниматели не согласны с повышением цены за аренду

В Керчи предпринимателей заставляют переходить на генераторы С торгового отдела исполкома дают распоряжение отключаться от электричества

Непорожняя Наталья Ивановна - врач-педиатр На правах рекламы Индивидуальный подход при ведении детей с первых дней жизни

В Керчи продолжаются массовые отключения электричества Энергетики утверждают что произошла авария на высоковольтной линии 10 киловольт

Студия «5 ОКОН» приглашает на тематические фотосессии На правах рекламы Мы предоставляем широкий спектр услуг: фото-, видео-, мастер-классы, аренда фотозон, организации праздников и другое

Пока чиновники соревнуются проектами, в Керчи разваливается здание гимназии За 2 года на исследования здания уже потрачены 738 тысяч рублей

«Авторитетъ-консалтинг» в Керчи На правах рекламы «Авторитетъ-консалтинг» - Ваш надежный партнер по отчетности во все госорганы

Для бесплатного проезда в маршрутках пенсионеры должны предъявлять оригиналы документов К справкам из пенсионного фонда необходимо предъявлять паспорт

Поздравляем ООО «Ирбис» и коллектив с 25-летием! На правах рекламы Поздравляем Мильгром Юрия Исааковича и коллектив ООО «Ирбис» с 25-летием!

Крымчане уже оплатили почти 100 млн руб за капремонт На 30 января общая сумма поступлений на счета НО «РФ КРМД РК» составила 99,785 млн рублей

В «Voltmarte» ОТКРЫТИЕ нового магазина ! На правах рекламы Честные скидки, лучшие цены, 0% кредит без переплаты! Большой выбор техники.

В центре Керчи продают квартиру за 24 миллиона рублей (фото) Данная квартира имеет отношение экс-главе Керчи Олегу Осадчему

Магазин музыкальных инструментов «СОЛИСТ» На правах рекламы Музыкальные инструменты, аксессуары, профессиональное звуковое и световое оборудование.

Керченская больница купила две новых «Лады» за полтора миллиона Третья больница купила «Lada Largus» за 804 000 р и «Lada X-Ray» за 770 000 р

АНО ДПО Учебный комбинат «СтройНефтеГаз» На правах рекламы Курсы подготовки в строительстве и нефтегазовой отрасли

Крымских должников украинских банков призвали передать документы в ФССП Федеральная служба судебных исполнителей хочет получить документы от самих должников

Заключим договора на вывоз ТБО с юридическим лицами На правах рекламы Поможем в организации и проведении общих собраний в многоквартирных домах

В Крыму льгота на электроэнергию многодетным семьям сохранится только в этом году Льготу на электроэнергию для многодетных семей и родителей приёмных детей отменят в следующем году.

Керченский филиал «Северо-Кавказская межотраслевая академия» объявляет набор На правах рекламы Повышение квалификации, подготовка кадров

В Крыму очередное повышение тарифов на коммуналку произойдет в июле В этом году предусмотрен трёхразовый рост тарифа на воду на 15%: в январе, июле и октябре

Керчане возмущены застройкой парков, когда есть пустующие здания Администрация игнорирует заброшенные и разваливающиеся здания, хотя на них возложена функция контроля