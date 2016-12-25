В Керчи управление культуры и работники местного самоуправления подготовили новогодний концерт, который прошел в ДК «Корабел». Депутаты горсовета и сотрудники администрации были не только зрителями, но также исполнили несколько номеров.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава горсовета Керчи Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ.

«Так, на сцене блистали депутат Ольга Солодилова и представитель администрации Владимир Ступников. Поздравила с наступающим Новым годом присутствующих и пожелала, чтобы надежды сбывались!», - заключила Щербула