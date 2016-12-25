В Керчи 25 декабря в сквере афганцев у памятника погибшим керчанам - воинам-интернационалистам прошло собрание. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, на мероприятие керчане принесли портреты своих погибших сослуживцев.

Мероприятие приурочили к таким памятным датам:

25 декабря 1979 года – День ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан.

25 декабря 1979 года – День памяти десантников 350-го гв. пдп 103-й гв. вдд разбившихся

в авиационной катастрофе ИЛ-76 на горной высоте 4269 в Афганистане.

25-31 декабря 1944 г- День образования 317,331, 345, 350-го гвардейских парашютно-десантных полков,

9-й отдельной бригады специального назначения.

27 декабря 1979 года – День первой боевой операции в Афганистане – «Шторм-333» (штурм дворца Амина) в Кабуле, в которой приняли участие десантники 9-й пдр 345-го гв. опдп ВДВ, 154-й ооспн ГРУ и сотрудники спецподразделений КГБ.

27 декабря 1908 года – 108 лет со дня рождения легендарного командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, генерала армии Маргелова В.Ф.