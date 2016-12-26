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Закажите окно с выгодной ценой и экономией от 1000 рублей.





Компания «ЛИНИЯ СК» проводит новогоднюю АКЦИЮ «ЗАМОРОЗЬ ЦЕНУ»

Успейте заключить договор на установку нового окна ПВХ до 31 января 2017 года, воспользовавшись уникальным предложением выгодной цены и экономией от 1000 рублей.

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Заказать окна Вы можете сейчас, а установить новое окно можно в любое удобное для Вас время до 1 июня 2017 года.

Большой выбор свето-прозрачных конструкций из ПВХ (металлопластика), дерева и алюминия. Полномасштабные образцы помогут наглядно увидеть преимущества разных систем. Попробовать самому испытать действие различной фурнитуры. Здесь можно, как нигде больше, увидеть разные системы открывания створок: поворотно-откидные, наклонно-сдвижные, подъёмно-раздвижные, откидные, сдвижные балконные. На стенде стеклопакетов Вы можете почувствовать как работает энергосберегающее покрытие, которое в значительной мере поможет сберечь Ваши затраты на отопление зимой и кондиционирование помещения летом. Все образцы оснащены образцами профиля в сечении, что даёт возможность убедиться в качестве применяемых материалов.

Специалисты центра в доступной форме помогут Вам определиться с выбором той или иной системы в зависимости от конкретной цели, которую Вы преследуете при замене старых окон на новые. Часто бытует мнение, что все окна одинаковые только стоят по-разному, но мало кто может объяснить почему это не так. Каждое окно состоит из большого числа составляющих элементов и детальный подход к выбору каждого из этих элементов отражается как на стоимость так и на качество окна в целом. Мы поможем Вам при небольших затратах получить максимально качественное окно, выбрать вариант наиболее подходящий для Вашего помещения.

Вы будете приятно удивлены всем многообразием возможных вариантов: цвет ламинации, количество камер в профиле от 3-х до 7-и; стеклопакеты - простые, энергосберегающие, солнцезащитные, мультифункциональные, антивандальные; фурнитура – простая и противовзломная. Достаточно большой выбор сопутствующих комплектующих таких как антимоскитные сетки, подоконники, тканевые ролеты, жалюзи, откосы, отливы, монтажные комплекты.

В центре в большом ассортименте представлен натуральный мрамор. Ошибочно полагать ,что это не оправдано дорого по сравнению с другими материалами, на самом деле это доступная роскошь, которую могут позволить себе многие. Мы предлагаем изделия из мрамора, которые выполняются по индивидуальным заказам: столешницы, камины, подоконники, ступени для лестниц, элементы интерьера, скульптуры и многое другое. Каждое такое изделие уникально и всегда будет радовать Вас своей природной неповторимостью созданной миллионами лет.

ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ от компании «ЛИНИЯ СК» расположен по адресу: г. Керчь, ул. Горького, 2ж

м. тел. + 7 978-067-06-03

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