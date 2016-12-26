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Керчан объявили в розыск за долги по алиментам

Отделом судебных приставов по г. Керчи за неуплату средств на содержание детей разыскиваются 22 должника , - передает Керчь.ФМ. 1) Асеев Олег Валентинович, 17.11.1975 г. р. 2) Бабаев Артем Александрович, 29.05.1979 г. р. 3) Борисов Роман Георгиевич, 26.02.1976 г. р. 4) Волков Валерий Владимирович, 19.07.1963 г. р. 5) Добродомов Олег Михайлович, 17.01.1966 г. р. 6) Заяц Ольга Николаевна, 02.04.1975 г. р. 7) Ищенко Анна Михайловна, 25.06.1979 г. р. 8) Карачков Виталий Юрьевич, 19.08.1986 г. р. 9) Клейман Дмитрий Александрович, 17.04.1981 г. р. 10) Князьков Сергей Юрьевич, 04.09.1971 г. р. 11) Ковальчук Николай Петрович, 01.06.1968 г. р. 12) Коробка Тимур Анатольевич, 07.07.1984 г. р. 13) Крикуненко Роман Александрович, 21.01.1986 г. р. 14) Курдюков Александр Владимирович, 06.04.1980 г. р. 15) Кустов Станислав Георгиевич, 01.09.1976 г. р. 16) Ларьков Алексей Александрович, 21.10.1980 г. р. 17) Легкодым Роман Петрович, 20.03.1963 г. р. 18) Мкртчян Спартак Агасиевич, 11.05.1972 г. р. 19) Острец Александр Олегович, 06.07.1983 г. р. 20) Скворцов Сергей Иванович, 18.04.1972 г. р. 21) Уханков Алексей Степанович, 08.03.1955 г. р. 22) Чеботаева Елена Владимировна, 24.12.1982 г. р. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения данных граждан, просят сообщить по контактному телефону: (36561)2-85-29 - (для судебного пристава по розыску) либо обратиться лично по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, отдел судебных приставов (каб. 305, 310), 3-й этаж.

Служба новостей Керчь.ФМ

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