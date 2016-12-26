На правах рекламы

Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН» оказывает услуги по прохождению медицинских комиссий по очень низким ценам для определения профессиональной пригодности граждан к различным видам деятельности.

В нашем центре проводятся следующие виды медицинских (профилактических) осмотров:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах;

Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Все медицинские комиссии проводятся с надлежащим оформлением документов и выдачей сертификатов.

Заключение выдаёт врач-профпатолог, имеющий все соответствующие разрешительные документы (сертификаты) по профпатологии, которые дают право выдавать медицинское заключение согласно приказа № 302н Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Преимущества прохождения медкомиссий в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»:

Наличие всех необходимых разрешительных документов. Все справки являются официальными. Самое современное медицинское оборудование. Очень низкие цены.

Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчуствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Флюрография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

Записаться на прием можно по телефонам:

+ 7 (978) 8 47 47 14

+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)