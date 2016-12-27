Детский ортопед — это врач, который специализируется на диагностике и лечении патологий, связанных с нарушениями функций органов движения и опоры. Детский врач ортопед лечит различные дефекты развития костной системы, врожденные аномалии опорно-двигательного аппарата, а также поражения, возникшие на фоне перенесенных инфекционно-воспалительных болезней, травм и увечий.
С какими симптомами нужно обращаться к детскому ортопеду
Нарушения развития скелетно-мышечной системы и органов движения и опоры могут наблюдаться уже в самом раннем детском возрасте. До 1 года ребенка следует обязательно несколько раз показать ортопеду. Первый осмотр проводится еще в роддоме, после этого планово посещать врача необходимо в 1, 3, 6 месяцев и 1 год.
Вашему ребенку незамедлительно нужна консультация детского ортопеда-травматолога при появлении следующих тревожных симптомов:
- несимметричность кожных складочек (для малышей до года);
- ограниченность движений бедер;
- длина нижних конечностей неодинакова;
- тяжесть походки;
- боль в мышцах, позвоночнике и суставах;
- видимые нарушения в области сустава (деформация, отек, покраснение, изменение структуры кожи);
- обнаружение любого образования;
- нарушение походки, заметная сутулость;
- косолапость.
Ваш ребенок постоянно принимает фиксированное вынужденное положение головы? Это является основным симптомом различных деформаций шейного отдела позвоночника. Если не обратить внимание на такое отклонение, в дальнейшем его будет гораздо сложнее исправить.
При малейших признаках нарушений в развитии опорно-двигательной системы малыша немедленно идите на прием к детскому ортопеду.
Услуги детского ортопеда в клинике «АКВА МЕД МАРИН»
В нашем медицинском центре осуществляется комплексная диагностика и лечение болезней опорно-двигательной и скелетно-мышечной системы разного происхождения и степени тяжести. Если вам требуются услуги детского врача ортопеда — обращайтесь в Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН». Мы предлагаем лучшее, что сегодня имеется в медицине:
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Как проходит прием детского ортопеда
На первом приеме врач соберет анамнез и проведет тщательный осмотр, визуально оценивая анатомическое строение, актуальное для костной системы в данном возрасте. Определит амплитуду движений пораженных суставов, назначит ряд инструментальных исследований (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ суставов), на основании которых будет подтвержден предварительный диагноз.
Детский ортопед-травматолог на консультации предоставит вам исчерпывающую информацию, касающуюся вопросов специфики возникновения и возможного развития осложнений заболевания, а также разработает индивидуальную программу лечения и реабилитации и даст рекомендации по профилактике осложнений.
Какие болезни лечит детский ортопед
В компетенцию детского ортопеда травматолога входит диагностирование и лечение широкого ряда патологий скелетно-мышечной и опорно-двигательной системы у детей с первого дня жизни:
- врожденные патологии верхних конечностей — синдактилия, полидактилия, высокое стояние лопатки, косорукость;
- врожденные дефекты нижних конечностей — вывих бедра и т. д;
- дисплазиятазобедренного сустава;
- косолапость;
- варуснойдеформацией коленных суставов;
- сколиоз, кифоз, лордоз;
- кривошея;
- плоскостопие;
- различные костные патологии — опухоли, кисты;
- заболевания костно-мышечной системы разного характера;
- травмы.
Родителям важно помнить, что только ранняя диагностика врожденной и своевременное выявление приобретенной патологии опорно-двигательного аппарата обеспечит, с помощью своевременно проведенного ортопедического лечения, дальнейшее правильное развитие опорно-двигательной системы и поможет избежать хирургического вмешательства. К сожалению, все увеличивается число детей, которые в силу неправильного и малоподвижного образа жизни, приобретают за время учебы в школе неприятные и очень не безобидные нарушения, в первую очередь, позвоночника. Детский врач ортопед может и должен стать Вашим помощником, вместе с которым Вы заложите основу для здоровья молодого человека на всю жизнь.
Прием ведет – врач ортопед-травматолог – Арабаджиев Денис Владимирович
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