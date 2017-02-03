14 февраля праздник любви, наполненный волшебным притяжением- проведи на Твоей Веранде. Ваш незабываемый вечер украсит аккомпанемент из живой музыки, под звуки которой, всех влюблённых будут ждать сладкий комплименты от шеф-повара, а также искристый коктейль от бармена. Остановить мгновение и запечатлеть ваш вечер поможет специальная фото зона.
Разожги огонь любви на Твоей Веранде!
Заказ столов по номеру: 8 978 815 95 16
Ищи нас:
Твоя Веранда: ул.Ленина, 43
Бронь столов: +7 978 815 95 16
Следуй за нами:
https://vk.com/tvoyaveranda
https://www.facebook.com/tvoyaveranda/