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14 февраля праздник любви, наполненный волшебным притяжением- проведи на Твоей Веранде. Ваш незабываемый вечер украсит аккомпанемент из живой музыки, под звуки которой, всех влюблённых будут ждать сладкий комплименты от шеф-повара, а также искристый коктейль от бармена. Остановить мгновение и запечатлеть ваш вечер поможет специальная фото зона.

Разожги огонь любви на Твоей Веранде!

Заказ столов по номеру: 8 978 815 95 16

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Твоя Веранда: ул.Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

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