Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым выявил несанкционированный отбор воды из Северо-Крымского канала. Об этом Крыимформу сообщил председатель Госкомводхоза РК Игорь Вайль, - передает Керчь.ФМ.

«Сегодня по тому тракту, который мы подаем, потери составляют от 15% до 18%. Но в этой цифре процентов 20 – это то, что мы не можем отследить, что говорит о несанкционированном отборе», – пояснил он.

Чиновник добавил, что комитет совместно с правоохранителями отлавливает нарушителей.

Напомним, крымчан уверяют, что запасов воды хватит на отопительный и курортный сезоны