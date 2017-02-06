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Валентинов День - один из самых романтичных праздников, волнующий и загадочный, а у влюбленных есть еще один повод порадовать друг друга приятными сюрпризами, подарками и, конечно же, незабываемым ужином!



14 февраля команда "Вкуса Жизни" приглашает Вас на праздничный вечер. Давайте вместе растворимся в атмосфере романтики.



Вас ждет:

- развлекательная программа от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (с 19:30 до 22:00);

- правильные ритмы от DJ PRUCHKOVSKY;

- праздничный LOVE ужин от бренд-шефа сети "Эклектика", СЕРГЕЯ ВИНОКУРОВА;

- ценные призы и подарки от спонсоров нашего вечера (сеть магазинов "Красотка", сеть "Букетная Мастерская", агентство проката лимузинов "LimoKerch", ювелирный бутик "Ювелир");

- фотограф вечера - СЕРГЕЙ ШВИНДИН;

- комплименты от "Вкуса Жизни" (шампанское, шоколадный фонтан);

- специально организованная фотозона (при поддержке мастера по изготовлению мебели на заказ в г. Керчь - АНДРЕЙ ХОПТЮК);

- оформление зала, праздничная сервировка.



Начало в 19:30.

Место проведения - банкетный зал кафе "Вкус Жизни" (Айвазовского, 7).

Стоимость входного билета - 2400 р (в стоимость входит праздничный ужин на 1 гостя: закуска + салат + горячее с гарниром + десерт + б/а напитки).

Спешите приобретать билеты, количество мест ограничено!



День Всех Влюбленных - это праздник не только для пар, а также для всех, кого вы любите, с кем приятно работать, отдыхать и отмечать праздники!

Попробуйте любовь на ВКУС вместе с нами!