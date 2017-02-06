На правах рекламы

Если у вас возникла боль суставах, сухожилиях, мышцах и связках, обратитесь к ортопеду-травматологу в медицинский центр «Салюс». Проблемы опорно-двигательной системы отрицательно сказываются на здоровье, поэтому при первых признаках заболеваний немедленно запишитесь к врачу.

Ортопед-травматолог — врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата.

В медицинском центре «Салюс» ведет прием квалифицированный врач ортопед-травматолог.

К врачу ортопеду-травматологу нужно обращаться при:

переломах (кости таза, бедра, голени, лодыжек, стопы, ключицы, плеча, предплечья, кисти)

вывихах любой локализации (вывих плеча, ключицы, надколенника)

травмах суставов и повреждениях мягко-тканных структур (привычный вывих плеча, разрыв связок и сухожилий, повреждение менисков и т.д.)

Что лечит ортопед-травматолог

Врач ортопед-травматолог занимается острыми и хроническими заболеваниями и патологиями опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, сколиоз, спондилолистез, вальгусная и варусная деформации нижних конечностей, плоскостопие, пяточная шпора и т.д), артритами и артрозами, заболеваниями сухожилий (эпикондилиты, стилоидиты и др.).

В компетенции врача ортопед-травматолога и заболевания мягко-тканных структур (бурситы и др.), асептические некрозы, доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания, последствия и осложнения травм (замедленное срастание переломов, деформации конечностей, ложные суставы, контрактуры).

Услуги врача ортопеда-травматолога

Консультация врача ортопеда-травматолога.

На приеме врач ортопед-травматолог узнает ваши симптомы и жалобы, проведет осмотр, назначит дополнительные обследования для уточнения диагноза. При необходимости вам сделают снимки на нашем цифровом рентген-аппарате и УЗИ на одном из УЗ-сканеров экспертного класса. Квалифицированный специалист поможет предупредить, распознать и вылечить заболевания различные опорно-двигательного аппарата.

Прием врача ортопед-травматолога

Заболевания опорно-двигательного аппарата часто сопровождаются сильным болевым синдромом, существенно ухудшая качество жизни человека. Выяснить причину болей и предотвратить развитие заболевания поможет своевременная запись на прием к врачу ортопед-травматологу в медицинском центре «Салюс».

Получить консультацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33; +7 978 888 91 01

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-пт. 8:00 – 18:00, сб 8:00 – 15:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.