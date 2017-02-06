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Принимаем заказы на изготовление стеновых и перегородочных блоков на 2017 год! Заказав блоки до 20 февраля, Вы получаете скидку 2 (два) рубля от действующих цен и ответственное хранение блоков в течении всего года на нашем складе!

Экоблок – двухкомпонентный материал, состоящий из цемента марки М-500, и дробленного ракушечника-известняка фракции 2-10мм. По уровню экологичности он безупречен, поскольку никакой химии в его производстве не используется.

Благодаря легким и теплым гранулам вес материала снижается, а его энергосберегающая способность возрастает. За счет цемента структурная решетка блоков получается прочной и стабильной. Дополнительное уменьшение веса достигается за счет пустот, создаваемых при формовке блоков.

Преимущества:

- долговечность (срок службы более 100 лет);

- низкая теплопроводность;

- морозостойкость (до 100 циклов);

- высокую скорость и низкую трудоемкость кладки (один каменщик за смену укладывает до 3 м3 блоков);

- экономию раствора на укладке (в сравнении с кирпичной или кладкой ракушечника достигает 50%);

- экономия раствора на штукатурке (не требует обязательной штукатурки перед утеплением)

- надежную фиксацию крепежных изделий при монтаже внешней и внутренней отделки;

- меньшая стоимость (для сравнения: 1 м3 газобетона толщиной 100 мм (перегородочный) в среднем стоит 5700-6600 рублей, а 1 м3 Экоблоков толщиной 100 мм(перегородочный)-3750 рублей!);

- более широкая линейка размеров (стеновой 190х190х390, перегородочные 190х120х390; 190х100х390)

- более высокая прочность (марка прочности не менее М-35) ;

- блоки не подвержены усадке;

- более высокая звукоизоляция.

Продукция прошла лабораторные испытания и соответствует ГОСТу- 6133-99.

Мы постоянно работаем над улучшением качества!

Мы за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

К каждому покупателю мы находим индивидуальный подход и разрабатываем эффективные схемы сотрудничества.

Мы рады предложить Вам:

Блок перегородочный 190*100*390 Состав: отсев ракушечника, цемент марки М-500.

Вес - 9-10 кг (в зависимости от влажности). 30 Блок перегородочный 190*120*390 Состав: отсев ракушечника, цемент марки М-500.

Вес - 11-12 кг (в зависимости от влажности). 32 Блок стеновой 190*188*390 Состав: отсев ракушечника, цемент марки М-500. Вес - 16-18 кг (в зависимости от влажности). 40

Адрес: Керчь, ул. 1-ой Пятилетки 38а

Телефон: +7(978)228-22-38

Сайт: http://kerchblok.ru

Мы работаем ежедневно с 9.00 до 17.00