Принимаем заказы на изготовление стеновых и перегородочных блоков на 2017 год! Заказав блоки до 20 февраля, Вы получаете скидку 2 (два) рубля от действующих цен и ответственное хранение блоков в течении всего года на нашем складе!
Экоблок – двухкомпонентный материал, состоящий из цемента марки М-500, и дробленного ракушечника-известняка фракции 2-10мм. По уровню экологичности он безупречен, поскольку никакой химии в его производстве не используется.
Благодаря легким и теплым гранулам вес материала снижается, а его энергосберегающая способность возрастает. За счет цемента структурная решетка блоков получается прочной и стабильной. Дополнительное уменьшение веса достигается за счет пустот, создаваемых при формовке блоков.
Преимущества:
- долговечность (срок службы более 100 лет);
- низкая теплопроводность;
- морозостойкость (до 100 циклов);
- высокую скорость и низкую трудоемкость кладки (один каменщик за смену укладывает до 3 м3 блоков);
- экономию раствора на укладке (в сравнении с кирпичной или кладкой ракушечника достигает 50%);
- экономия раствора на штукатурке (не требует обязательной штукатурки перед утеплением)
- надежную фиксацию крепежных изделий при монтаже внешней и внутренней отделки;
- меньшая стоимость (для сравнения: 1 м3 газобетона толщиной 100 мм (перегородочный) в среднем стоит 5700-6600 рублей, а 1 м3 Экоблоков толщиной 100 мм(перегородочный)-3750 рублей!);
- более широкая линейка размеров (стеновой 190х190х390, перегородочные 190х120х390; 190х100х390)
- более высокая прочность (марка прочности не менее М-35) ;
- блоки не подвержены усадке;
- более высокая звукоизоляция.
Продукция прошла лабораторные испытания и соответствует ГОСТу- 6133-99.
Мы постоянно работаем над улучшением качества!
Мы за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
К каждому покупателю мы находим индивидуальный подход и разрабатываем эффективные схемы сотрудничества.
Мы рады предложить Вам:
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Блок перегородочный 190*100*390
Состав: отсев ракушечника, цемент марки М-500.
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30
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Блок перегородочный 190*120*390
Состав: отсев ракушечника, цемент марки М-500.
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32
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Блок стеновой 190*188*390
Состав: отсев ракушечника, цемент марки М-500.
Вес - 16-18 кг (в зависимости от влажности).
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40
Адрес: Керчь, ул. 1-ой Пятилетки 38а
Телефон: +7(978)228-22-38
Сайт: http://kerchblok.ru
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