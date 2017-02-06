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В Керчи на перекрестке «ВАЗ» сбил пешехода

В Керчи, 5 февраля утром, произошло ДТП. 48-летний водитель «ВАЗ-2106» ехал со стороны улицы Глухова и поворачивал на зеленый светофор на перекрестке на улицу Еременко. При повороте налево, автомобиль сбил пешехода, который переходил проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ В аварии пострадал 56-летний пешеход. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому, ссадину левой щеки, ушиб мягких тканей левой стопы. Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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