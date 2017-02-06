В Керчи, 5 февраля утром, произошло ДТП. 48-летний водитель «ВАЗ-2106» ехал со стороны улицы Глухова и поворачивал на зеленый светофор на перекрестке на улицу Еременко. При повороте налево, автомобиль сбил пешехода, который переходил проезжую часть.
Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ
В аварии пострадал 56-летний пешеход. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому, ссадину левой щеки, ушиб мягких тканей левой стопы.
Фото: интернет