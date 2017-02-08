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Не пытайтесь разгадать секрет идеального подарка к праздникам самостоятельно. Идите к профессионалам! Топ-3 БЕСПРОИГРЫШНЫХ вариантов подарков, которые заставят воссиять глаза ваших любимых ярче самих бриллиантов!

НОМЕР 1: оформление вашего совместного фото в рамку

В преддверии Дня всех влюбленных мужчины теряются в поисках лучшего подарка: чем же еще удивить свою ненаглядную? Мы предлагаем остановить эти душевные муки и немедленно проследовать в багетно-художественную мастерскую «Мона Лиза». Долой стандартные покупки! Сейчас самое время окунуться в чарующую атмосферу любви и дарить индивидуальные, именные подарки!

Именно у нас Вы сможете изысканно оформить любое ваше совместное изображение! К Вашим услугам – профессиональный художник-дизайнер, который предложит Вам несколько вариантов оформления работы. Он внимательно выслушает все Ваши пожелания и воплотит их в жизнь! Наша работа – это последний штрих, который поможет заиграть любому изображению яркими красками!

Мы подберем для Вас раму в любом стиле – от богатой золотой в духе эпохи Возрождения до простой, но в то же время очень милой, на манер уютного и наивного Прованса. Мы дополним Ваше изображение паспарту – однослойным или многослойным, с художественной дорисовкой пастелью или акрилом, с декором из атласных лент, роз и страз, с любой надписью или пожеланием. Мы знаем совершенно точно: такой подарок не оставит равнодушным ни женщину, ни мужчину! Это будет настоящее признание в любви!

НОМЕР 2: портрет по фотографии на заказ

Для того чтобы успеть преподнести этот подарок к 23 февраля или 8 марта – нужно поспешить! От Вас – качественная фотография на флэшке в хорошем разрешении, от нас – выполненная в срок работа. Такая картина украсит стены любого дома, став предметом гордости для ее получателя.

По Вашему желанию художник напишет портрет в различных техниках: карандаш, сухая кисть, живопись масляными красками. Это будет аристократический подарок на все времена. Это 100% ручная работа! Мы не только напишем для Вас портрет, но и подберем ему достойное обрамление!

Такое произведение искусства – не только дорогой сердцу подарок, но и настоящая семейная реликвия, которая будет передаваться из поколения в поколение.

НОМЕР 3: атласная лента с пожеланиями

Да, Вы все прочитали абсолютно верно! Казалось бы, как простой кусок атласа сможет стать запоминающимся подарком? МЫ ЗНАЕМ КАК! Такой подарок окажется настоящим признанием в любви, если нанести на него соответствующий текст! А также пожеланием успеха, здоровья, богатства и всего, что придет Вам на ум!

Для этого, опять же, к нам – в багетно-художественную мастерскую «Мона Лиза»! Специалисты нанесут золотыми буквами Ваше пожелание любым из множества имеющихся у нас шрифтов на атласную ленту понравившегося Вам цвета. В последствие такая лента сможет стать как дополнением к основному подарку, так и самостоятельным презентом!

Мы также напоминаем: оформляем ваши ВЫШИВКИ и другие произведения искусства.

Ждем Вас по адресу:

ТЦ «Мега», пер. Кооперативный, 26, этаж 3, бутик № 305.



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