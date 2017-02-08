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Одним из направлений деятельности ООО «ЛИНИЯ СК» является изготовление алюминиевых конструкций. В ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ представлены полноразмерные образцы из различных систем.

Сегодня технология производства алюминиевых конструкций позволяет обеспечить их теплоизоляцию наравне с пластиковыми и даже деревянными. Высокие характеристики сделали возможным использовать преимущества алюминия при установке в квартирах, офисных зданиях, торговых павильонах и частных жилых домах. В зависимости от требуемых проектных условий применяют системы с холодным, тёплым и фасадным профилем.

Алюминиевые окна и двери могут быть изготовлены не только различных размеров, но и любой формы и с разными типами открывания створок. При этом окна из алюминия являются достаточно экологически чистыми, так как используемый для них сплав не содержит тяжелых металлов и других вредных веществ, которые выделялись бы под воздействием внешних факторов.

Обычно алюминиевые системы производятся в белом цвете, однако по желанию заказчика могут быть окрашены практически в любой оттенок. Кроме того внешняя и внутренняя стороны профиля могут быть окрашены в разные цвета.

Алюминий является достаточно прочным материалом, в связи с этим несет очень большие нагрузки и по сравнению с ПВХ и деревом меньше подвержен деформации. Алюминиевые профили используются в основном при изготовлении конструкций для остекления зимних садов, витрин, витражей, а также балконов, лоджий, для изготовления офисных перегородок, фасадов зданий и т.д.

Преимущества алюминиевых окон:

Высокая стабильность формы и размеров. Алюминиевым окнам не страшны перепады температуры и влажности, они не увеличиваться в объеме. Звуконепроницаемость «теплого» профиля весьма высока, что позволяет в разы снизить уровень шума, проникающий в помещение с улицы Алюминиевые окна позволяют остеклить большие площади с минимумом переплетов, за счет этого активно используются в остеклении фасадов. Срок службы профиля превышает 80 лет. Стеклопакеты также очень долговечны, при этом окно сохраняет свои первоначальные характеристики. Устойчивость к механическим воздействиям, невосприимчивы к кислотам, щелочам и газам. Уход минимальный и сводится к регулярному мытью стекол. Окна не требуют покраски и какого-либо другого обновления. За счет плотного прилегания створок к раме специальное зимнее утепление не требуется, что экономит время и способствует сохранению эстетичного внешнего вида. Среди достоинств алюминиевых окон выделяют их пожаробезопасность.

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