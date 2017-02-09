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У нас Вы можете пройти дистанционное обучение без отрыва от производства с выдачей удостоверений в Керчи по следующим направлениям:

· Охрана труда - 1600 руб.

· Пожарная безопасность - 1500 руб.

· Охрана труда при работе на высоте - 2000 руб.

· Экологическая безопасность на право работы с отходами I-IV класса опасности - 4400 руб.

· Электробезопасность (2-я группа допуска) - 3000 руб.

· Повышение квалификации для допуска в СРО - 5500 руб.

· Техносферная безопасность. Охрана труда (256 ч.) – 12000 руб.

· Безопасность дорожного движения от 5000 руб.

· Управление персоналом (256 ч.) – 13000 руб.

· Гражданская оборона – 4000 руб.

· Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ – 10000 руб.

· Контрактный управляющий (специалист – эксперт в сфере закупок) – 15000 руб.

и так далее …….

Преимущество работы с нами:

- Мы не ждем набора групп

- Обучение происходит без отрыва от производства

- Курс лекций является современным и учитывает все изменения правовой документации. Информация постоянно отслеживается и актуализируется.

- Курс лекций охватывает весь материал по изучаемому направлению обучения

- Модульная структура: Она позволяет обучаемому перейти от более легкого материала к более сложному путем накопления информации по теме

-Структурированность: Принцип курса лекций построен на основе инфографики, где материал представлен в таблицах и комментируется текстом, и для визуализации информации используются рисунки и графики по данному вопросу

- Документы, выдаваемые по окончанию обучения, соответствуют требованиям Федерального закона «Об образовании» и Письму Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере ДПО». Удостоверения о повышении квалификации выполнены на типографской бумаге со степенью защиты класса «В»

Лицензия Уробрнадзора на образовательную деятельность РО № 033289 рег. № 1770

Кроме того, для Вас, мы готовы выполнить следующие виды услуг:

Проведение специальной оценки условий труда

Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.

Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.

Проведение внутренней проверки охраны труда.

Консультирование по трудовому законодательству.

Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.

Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства

Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев

Предоставление интересов и защиты Вашей организации

Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.

тел. +7 (978) 74-00-911

тел. +7 (978) 010-42-24

www.expert-tk.ru

e-mail:expert-tk@mail.ru

г. Керчь, ул. Пролетарская, 38