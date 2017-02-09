У нас Вы можете пройти дистанционное обучение без отрыва от производства с выдачей удостоверений в Керчи по следующим направлениям:
· Охрана труда - 1600 руб.
· Пожарная безопасность - 1500 руб.
· Охрана труда при работе на высоте - 2000 руб.
· Экологическая безопасность на право работы с отходами I-IV класса опасности - 4400 руб.
· Электробезопасность (2-я группа допуска) - 3000 руб.
· Повышение квалификации для допуска в СРО - 5500 руб.
· Техносферная безопасность. Охрана труда (256 ч.) – 12000 руб.
· Безопасность дорожного движения от 5000 руб.
· Управление персоналом (256 ч.) – 13000 руб.
· Гражданская оборона – 4000 руб.
· Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ – 10000 руб.
· Контрактный управляющий (специалист – эксперт в сфере закупок) – 15000 руб.
и так далее …….
Преимущество работы с нами:
- Мы не ждем набора групп
- Обучение происходит без отрыва от производства
- Курс лекций является современным и учитывает все изменения правовой документации. Информация постоянно отслеживается и актуализируется.
- Курс лекций охватывает весь материал по изучаемому направлению обучения
- Модульная структура: Она позволяет обучаемому перейти от более легкого материала к более сложному путем накопления информации по теме
-Структурированность: Принцип курса лекций построен на основе инфографики, где материал представлен в таблицах и комментируется текстом, и для визуализации информации используются рисунки и графики по данному вопросу
- Документы, выдаваемые по окончанию обучения, соответствуют требованиям Федерального закона «Об образовании» и Письму Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере ДПО». Удостоверения о повышении квалификации выполнены на типографской бумаге со степенью защиты класса «В»
Лицензия Уробрнадзора на образовательную деятельность РО № 033289 рег. № 1770
Кроме того, для Вас, мы готовы выполнить следующие виды услуг:
- Проведение специальной оценки условий труда
- Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.
- Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.
- Проведение внутренней проверки охраны труда.
- Консультирование по трудовому законодательству.
- Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.
- Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства
- Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев
- Предоставление интересов и защиты Вашей организации
- Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.
тел. +7 (978) 74-00-911
тел. +7 (978) 010-42-24
e-mail:expert-tk@mail.ru
г. Керчь, ул. Пролетарская, 38