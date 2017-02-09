Отдел МВД России по Ленинскому району устанавливает местонахождение Ильгиной Екатерины Ивановны, 24.09.1968 г.р, которая проживает в с. Либкнехтовка, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 января примерно в 14.00, женщина ушла из дома, предположительно в сторону п. Багерово. До настоящего времени она не вернулась.

Женщина страдает расстройством памяти на почве употребления алкоголя, является инвалидом 3 группы, плохо разговаривает, не выговаривает буквы, была одета в оранжевую дубленку до колена, синие штаны, полосатая шапка вязаная черно- белого цвета, черные сапоги.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о месте нахождении Ильгиной Е.И. сообщить об этом в ОМВД России по Ленинскому району по адресу п.Ленино ул.Энгельса д.9-в. Тел (36557)- 4-02-19 , (36557)-6-15-76 или 102 дежурная часть.