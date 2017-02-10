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Только в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» дерматологические исследования с помощью МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ВИДЕОСИСТЕМЫ DR. CAMSCOPEDCS-105 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (Видеодерматоскоп).

Цифровая дерматоскопия – неинвазивный метод ранней диагностики кожных заболеваний, предопухолевых состояний и опухолей кожи, позволяющий видеть неразличимые невооруженным взглядом элементы на коже и более тщательно изучать их структуру.

Кожные образования изучаются с использованием насадок от 10-кратного до 400 – кратного увеличения, а также поляризационный свет. В принципе изменения на поверхности кожи можно разглядеть и невооруженным глазом, но вот определить насколько безопасны «кожные превращения» вряд ли удастся.

Видеодерматоскоп позволяет:

осматривать структуры кожи, расположенные под базальной мембраной;

визуализировать поверхностную капиллярную сеть, так как оценка состояния сосудов сама по себе имеет важное диагностическое значение;

при 300-кратном увеличении ясно различить патологические изменения волос и волосистой кожи головы;

повысить точность диагностики опухолевых и пигментированных поражений кожи, что позволяет говорить о раннем выявлении меланомы и рака кожи;

при сохранении изображения в памяти компьютера мониторить пигментные новообразования кожи (невусы). Это важная основа активного динамического наблюдения, используемая в системе первичной профилактики доброкачественных и злокачественных заболеваний кожи;

ясно различать плотность и насыщенность пигмента в опухолях кожи и слизистых, изменения в сосудистой сети кожи;

выявить характерные признаки кожных заболеваний на самых ранних стадиях, поставить диагноз на этапе доклинических проявлений и проводить своевременное лечение;

быстро (на месте) и доказательно подтверждать диагноз чесотки, педикулеза и других паразитарных заболеваний;

предоставляет большие возможности для контролируемой инструментальной и аппаратной криодеструкции; проведения ревизии границ удаленных образований; подбора местных средств в зависимости от структуры кожи.

Диагноз ставится без вторжения в организм и нарушения кожных покровов. Процедура абсолютно безболезненная, но при этом крайне высокоточная.

Изображения, получаемые с помощью видеодерматоскопа Dr. Camscope DCS-105

Обследование рекомендуется – 1 раз в 6 месяцев.

По результатам проведенного обследования в Медицинском центре «Аква Мед Марин» можно произвести удаление доброкачественных образований – родинок, бородавок, папиллом и др.

Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против Желтой лихорадки! ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Флюорография.

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

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Получить полную информацию и записаться на прием можно по телефонам:

+ 7 (978) 8 47 47 14

+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)