Только в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» дерматологические исследования с помощью МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ВИДЕОСИСТЕМЫ DR. CAMSCOPEDCS-105 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (Видеодерматоскоп).
Цифровая дерматоскопия – неинвазивный метод ранней диагностики кожных заболеваний, предопухолевых состояний и опухолей кожи, позволяющий видеть неразличимые невооруженным взглядом элементы на коже и более тщательно изучать их структуру.
Кожные образования изучаются с использованием насадок от 10-кратного до 400 – кратного увеличения, а также поляризационный свет. В принципе изменения на поверхности кожи можно разглядеть и невооруженным глазом, но вот определить насколько безопасны «кожные превращения» вряд ли удастся.
Видеодерматоскоп позволяет:
- осматривать структуры кожи, расположенные под базальной мембраной;
- визуализировать поверхностную капиллярную сеть, так как оценка состояния сосудов сама по себе имеет важное диагностическое значение;
- при 300-кратном увеличении ясно различить патологические изменения волос и волосистой кожи головы;
- повысить точность диагностики опухолевых и пигментированных поражений кожи, что позволяет говорить о раннем выявлении меланомы и рака кожи;
- при сохранении изображения в памяти компьютера мониторить пигментные новообразования кожи (невусы). Это важная основа активного динамического наблюдения, используемая в системе первичной профилактики доброкачественных и злокачественных заболеваний кожи;
- ясно различать плотность и насыщенность пигмента в опухолях кожи и слизистых, изменения в сосудистой сети кожи;
- выявить характерные признаки кожных заболеваний на самых ранних стадиях, поставить диагноз на этапе доклинических проявлений и проводить своевременное лечение;
- быстро (на месте) и доказательно подтверждать диагноз чесотки, педикулеза и других паразитарных заболеваний;
- предоставляет большие возможности для контролируемой инструментальной и аппаратной криодеструкции; проведения ревизии границ удаленных образований; подбора местных средств в зависимости от структуры кожи.
Диагноз ставится без вторжения в организм и нарушения кожных покровов. Процедура абсолютно безболезненная, но при этом крайне высокоточная.
Изображения, получаемые с помощью видеодерматоскопа Dr. Camscope DCS-105
Обследование рекомендуется – 1 раз в 6 месяцев.
По результатам проведенного обследования в Медицинском центре «Аква Мед Марин» можно произвести удаление доброкачественных образований – родинок, бородавок, папиллом и др.
Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:
УЗИ-диагностика:
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против Желтой лихорадки!;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Флюорография.
О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.
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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)
Получить полную информацию и записаться на прием можно по телефонам:
+ 7 (978) 8 47 47 14
+7 918 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч
Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)