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Старт МЕГАКОНКУРСА к 23 февраля! От детского центра «Импульс»!

Не упусти свой шанс выиграть приз за счет своих талантов и мастерства!

Вы можете стать счастливым обладателем следующих призов:

- 4 билета на посещение кино от кинотеатра «Украина»



- 1000 руб. на посещение ресторана от Семьи вкусных ресторанов

- Посещение Исторического музея г. Керчи от Туроператора "Турист-ВЕМ" Керчь до 3-х человек

- Сертификат на месяц занятий английского языка от Курса английского языка "English Club"



- Сертификат на месяц занятий от Центра Развития Ребёнка «Импульс»



Сертификаты действуют от 23.02.2017 до 23.03.2017

Приз ждет своего победителя!

Все подробности и условия акции на нашей страничке ВКонтакте:

https://vk.com/impuls_kids

ул. Пролетарская 15

тел: +7(978)76 44 303

ЦРЛ «Импульс»