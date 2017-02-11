Старт МЕГАКОНКУРСА к 23 февраля! От детского центра «Импульс»!
Не упусти свой шанс выиграть приз за счет своих талантов и мастерства!
Вы можете стать счастливым обладателем следующих призов:
- 4 билета на посещение кино от кинотеатра «Украина»
- 1000 руб. на посещение ресторана от Семьи вкусных ресторанов
- Посещение Исторического музея г. Керчи от Туроператора "Турист-ВЕМ" Керчь до 3-х человек
- Сертификат на месяц занятий английского языка от Курса английского языка "English Club"
- Сертификат на месяц занятий от Центра Развития Ребёнка «Импульс»
Сертификаты действуют от 23.02.2017 до 23.03.2017
Приз ждет своего победителя!
Все подробности и условия акции на нашей страничке ВКонтакте:
ул. Пролетарская 15
тел: +7(978)76 44 303
ЦРЛ «Импульс»