Дорогие друзья!
19 февраля, в это воскресенье, «Жар Пицце» исполняется 15 лет!
Мы счастливы, разделить этот праздник вместе с вами!
Все эти годы мы радовали Вас вкусными блюдами, а взамен, Вы дарили нам свои теплые улыбки и благодарность. Весь день именинница будет радовать своих гостей вкусными подарками, проведет розыгрыш сертификатов, а развлекать наших маленьких гостей будет веселый аниматор. Изюминкой вечера станет самая большая пицца, приготовленная по нашему уникальному рецепту!
Ждем Тебя и Твою семью в воскресенье в «Жар-Пицце» по адресу:
пер. Кооперативный, 3, ул. Ленина, 20!
Бронь столов по номеру: +79788159519
Ищи нас:
Жар – пицца: пер.Кооперативный, 3 и ул. Ленина, 20
Бронь столов: +7 978 815 95 19
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vk.com/jpizzeria
Сайт доставки: http://vkysnoem.com.ru или +7 978 060 9 222