Автоателье «Mustang» запускает акцию на тонировку и броню:
Тонировка задней части - Любая машина - всего 4500 рублей. Американская пленка Ultravision Suprime (Thermo) - 5%, - пожизненная гарантия на выцветание.
Броня передней части авто (бельгийская ПВХ пленка Isee2-гарантия 3 года):
Любой седан- 15000
Любой кроссовер - 20000
В цену входит - капот, бампер, крылья, фары.
Также автоателье «Mustang» предоставляет комплекс услуг по тюнингу, перетяжке салона, шумоизоляции и защите Вашего автомобиля. У нас вы можете заказать запчасти, расходные материалы, чехлы и аксессуары на любой автомобиль по самым доступным ценам в Крыму.
Более подробно:
Или по телефонам:
89781298777
89788615515