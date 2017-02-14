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Низкие цены на тонировку и броню в Керчи

Автоателье «Mustang» запускает акцию на тонировку и броню: Тонировка задней части - Любая машина - всего 4500 рублей. Американская пленка Ultravision Suprime (Thermo) - 5%, - пожизненная гарантия на выцветание. Броня передней части авто (бельгийская ПВХ пленка Isee2-гарантия 3 года): Любой седан- 15000 Любой кроссовер - 20000 В цену входит - капот, бампер, крылья, фары. Также автоателье «Mustang» предоставляет комплекс услуг по тюнингу, перетяжке салона, шумоизоляции и защите Вашего автомобиля. У нас вы можете заказать запчасти, расходные материалы, чехлы и аксессуары на любой автомобиль по самым доступным ценам в Крыму. Более подробно: www.mustangkerch.ru www.mustang82.ru https://vk.com/mustangkerch Или по телефонам: 89781298777 89788615515

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