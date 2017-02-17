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Школа танцев, красоты и здоровья «Эврика»

Красота и здоровье всегда рядом. Если организм страдает от лишнего веса, отсутствия необходимой физической нагрузки, неправильного питания или длительного нахождения перед компьютером, то последствия мы вскоре увидим в зеркале. Каждому хочется быть подтянутым, иметь хорошее настроение и самочувствие. Профессиональный подход и многолетний опыт тренеров нашей школы помогут Вам не только сбросить лишние килограммы, но и помолодеть, обрести легкость и уверенность в себе. Школа танцев, красоты и здоровья «Эврика» работает в сфере оздоровления и хореографии для детей и взрослых по направлениям:

- Спортивные бальные танцы

- Йога +

- Пилатес

- Восточные танцы

- Стрип-пластика

- Аэробика (силовая, танцевальная, степ)

- Боди балет

- Хореография для малышей

- Лечебно-оздоровительный комплекс

- Изобразительное искусство

- Английский язык для начинающих и моряков

Группы для взрослых делятся по уровню физических нагрузок – интенсивные и более щадящие для тех, у кого проблемы со здоровьем. Помимо групповых занятий есть возможность заниматься индивидуально с тренером, который подберет индивидуальную программу для каждого.

Групповые занятия проходят в дневное и вечернее время.

Если Вам всегда хочется оставаться молодыми и страстными, то группы аэробики, стрип-пластики и восточных танцев созданы специально для Вас.

Именно восточные танцы помогают держать мышцы брюшной полости в тонусе, что особенно важно для женского здоровья.

Особая хореография стрип-пластики учит женщину быть более женственной.

Танец стрип-пластики основан на смешении различных стилей и направлений. Он включает в себя элементы джаз-модерна, классического балета, восточного и латиноамериканского танцев, а также и современную хореографию. Движения этого танца, конечно же, имеют налет эротизма, но в них нет пошлости. Секрет в том, чтобы обольщать, не раздеваясь.

Тем, кто любит активное движение, подойдет степ или танцевальная аэробика, силовой комплекс упражнений или же пилатес.

Для детей работают группы оздоровительной хореографии (помощь при лечении сколиоза, излишний вес и т.д.), спортивных бальных танцев, классической хореографии, восточного танца. Самых маленьких мы принимаем с 3-х летнего возраста в группу «Малыш»

Для тех, кто выберет спортивные бальные танцы мы предложим занятия для начинающих или уровень спортсмена, для имеющих хореографическую подготовку.

Группы высших спортивных достижений занимаются по программе усиленной физической и хореографической подготовки, что позволяет добиваться самых высоких результатов и участвовать в международных соревнованиях.

Танцевальные пары клуба «Эврика» участвуют в самых крупных и престижных соревнованиях по бальным танцам, являются победителями и обладателями медалей и кубков.

На базе нашей школы открыта группа изобразительного искусства и группы по изучению английского языка для детей и взрослых.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по телефонам: +79788134734 или +79788134738.

Наш адрес: ул.Кирова,105 ост. магазин «Сильпо» (вход со двора), бывшее здание «Пантикапей».