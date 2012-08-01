Вчера, 16 июня на КПП «Чонгар» прибыл пеший гражданин Израиля, он направлялся из полуострова в Украину, - передает Керчь.ФМ

Как сообщили сайту «Гривна» в пресс-службе Бердянского погранотряда, у мужчины не было спецразрешения. "В Крым он попал через недействующий пункт пропуска в Керчи",- написано в сообщении.

Иностранец пытался договориться о пропуске через админграницу за 2000 руб. Украинские пограничники его не пропустили и запретили ему посещать территорию Украины на 3 года.

Напомним, украинские пограничники ранее не пустили на чемпионат Европы по боксу в Харьков российских спортсменов.