В Керчи, 17 июня в 9.15 часов на улице Мирошника, при проведении земляных работ люди повредили электрический кабель. Без электричества остались около 2 тыс абонентов. Об этом Керчь.ФМ сообщили энергетики.

В течение часа диспетчер КРЭСа перевел все нагрузки на другие резервные линии. В это время бригада приступила к устранению происшествия. В 15.00 часов ремонт завершили. Чтобы не отключать электричество днем, диспетчер восстановит нормальную схему электроснабжения в ночное время.