В Крыму стартовала акция «Лето без опасности». В рамках мероприятия полицейские напоминают детям правила безопасного поведения. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Так, в рамках акции в поселке Ленино и села Калиновка сотрудники полиции и прокуратуры провели встречи с детьми, находящимися на отдыхе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованным на территории общеобразовательных школ.

Правоохранители поздравили детей с наступившими каникулами и рассказали, как обезопасить себя, находясь дома и на улице. Полицейские разъяснили ребятам нормы действующего законодательства, рассказали о различных видах ответственности за совершение преступлений и правонарушений, напомнили о так называемом «комендантском часе», который устанавливает запрет на нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время.

Старший инспектор ПДН ОМВД России по Ленинскому району майор полиции Яна Вавилкина напомнила ребятам правила безопасного поведения на дороге, о необходимости иметь светоотражающие элементы на одежде, переходить улицу только в положенном месте. Мальчишки и девчонки отгадывали загадки, вспоминали значения дорожных знаков, в игровой форме отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения, вместе придумывали и скандировали речевки, призывающие к соблюдению правил безопасности.

Особое внимание детей полиция обратила на то, что нужно проявлять бдительность при обнаружении на улице и в общественных местах, неизвестных сумок или пакетов, немедленно сообщить о находке педагогам, родителям или в полицию, но ни в коем случае не открывать и не трогать найденные предметы.

Сотрудники ОВД подчеркнули, что в случае совершения в отношении несовершеннолетних каких-либо противоправных действий, необходимо незамедлительно обращаться в отдел полиции или по телефону «102».

Также ребятам разъяснили, что ни в коем случае нельзя «шутить» и сообщать по телефону ложные сведения о преступлениях, заложенных бомбах, ведь в это время, пока сотрудники полиции будут отвлечены на детский розыгрыш, кому-то реально будет нужна помощь.

Полицейские пояснили, что за такие «шутки» законодательством предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. Помимо этого, возмещать ущерб от таких деяний несовершеннолетних придется их родителям.

В завершение встречи правоохранители пожелали ребятам счастливого и безопасного лета.