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1. Стул офисный ИЗО - 900 руб.

2. Супер-цена на диван еврокнижку "РИО" - 9 500 руб.

3. Распродажа мебели для детских комнат и шкафов: - 25% от цены, указанной на ценнике.



А также индивидуальные проекты по Вашему желанию, в том числе: выезд, замер, дизайн, и то, что предложите и пожелаете ))).



Много новинок: зеркала, кухни модульные, прихожие, стенки для гостиных комнат.



Огромный выбор моделей и цветов компьютерных (офисных) кресел, как для дома, так и для руководителей и менеджеров офисов.



Работаем по наличному и безналичному расчету.



Все сервисы осуществляются абсолютно бесплатно (доставка, подъем на этаж, занос, сборка, монтаж).



Спешите! Количество акционного товара ограничено!



Добро пожаловать!

Сроки акции: с 17 по 30 июня