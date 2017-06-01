1. Стул офисный ИЗО - 900 руб.
2. Супер-цена на диван еврокнижку "РИО" - 9 500 руб.
3. Распродажа мебели для детских комнат и шкафов: - 25% от цены, указанной на ценнике.
А также индивидуальные проекты по Вашему желанию, в том числе: выезд, замер, дизайн, и то, что предложите и пожелаете ))).
Много новинок: зеркала, кухни модульные, прихожие, стенки для гостиных комнат.
Огромный выбор моделей и цветов компьютерных (офисных) кресел, как для дома, так и для руководителей и менеджеров офисов.
Работаем по наличному и безналичному расчету.
Все сервисы осуществляются абсолютно бесплатно (доставка, подъем на этаж, занос, сборка, монтаж).
Спешите! Количество акционного товара ограничено!
Добро пожаловать!
Сроки акции: с 17 по 30 июня