Центр развития ребенка «Умка» объявляет об открытой вакансии Администратора-кассира
Мы ищем активных, молодых, полных энергии, коммуникативных людей. Если Вы любите общаться, искренне улыбаетесь людям и находите общий язык с детьми, мы ждем Вас! От соискателей ожидаем следующих качеств:
- Высшее образование
- Энергичность
- Настрой на результат
- Желание развиваться и строить свою карьеру
- Хорошо развитые коммуникативные навыки
- Умение выходить из сложных ситуаций
- Стрессоустойчивость
Мы предлагаем:
- Официальное оформление
- Конкурентно-способную заработную плату
- Дружный коллектив
- Комфортные условия работы
Детали по телефону Центра: + 7 978 79 24 555
Наш адрес: ул. Ворошилова, 19.