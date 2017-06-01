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«Умка» ищет администратора-кассира!

Центр развития ребенка «Умка» объявляет об открытой вакансии Администратора-кассира Мы ищем активных, молодых, полных энергии, коммуникативных людей. Если Вы любите общаться, искренне улыбаетесь людям и находите общий язык с детьми, мы ждем Вас! От соискателей ожидаем следующих качеств: Высшее образование

Энергичность

Настрой на результат

Желание развиваться и строить свою карьеру

Хорошо развитые коммуникативные навыки

Умение выходить из сложных ситуаций

Стрессоустойчивость Мы предлагаем: Официальное оформление

Конкурентно-способную заработную плату

Дружный коллектив

Комфортные условия работы Детали по телефону Центра: + 7 978 79 24 555 Наш адрес: ул. Ворошилова, 19.

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