Сотрудники Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым совершили несколько контрольных выездов к водопадам Учан-Су и Джур-Джур, где пытались убедить местных «кассиров» не взимать плату за проход на территорию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом Крыминформу сообщил начальник управления оперативного реагирования центра Святослав Манежин, - передает Керчь.ФМ.

«На Джур-Джур было три выезда осуществлено. В первый раз настоятельно требовали оплату, наши сотрудники провели разъяснительную беседу, что так делать нельзя. Во второй раз ситуация не поменялась, – рассказал он. – На Учан-Су мы тоже осуществляли три выезда. Один раз, правда, плату не взимали, но позже выяснилось, что просто кассовый аппарат был на обслуживании».

По словам Манежина, на КПП сидят сотрудники лесхозов.

«Ну не получается договориться с людьми, чтобы плату не взимали. Это возбуждает общественность – массово пишут в администрацию президента, на все «горячие линии» звонят», – посетовал он.

Чиновник предложил направить поручение министерству экологии и природных ресурсов Крыма: в течение двух недель установить информационные таблички на всех ООПТ, что плата за проход не взимается. Но глава Крыма Сергей Аксёнов рассудил, что две недели для минприроды – много.

«В трехдневный срок министерству экологии и природных ресурсов установить информационные доски на каждом маршруте, что плата не взимается», – поручил он.

Причем он уточнил, что таблички желательно размещать не с обратной стороны деревьев и объявления печатать шрифтом более 1 мм.

Исключением, по словам Аксёнова, могут быть места, по которым приняты официальные решения и организована прозрачная схема сбора средств за какие-либо услуги.

Замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб пыталась возразить, что плату с сотрудников центра оперативного реагирования пытались взять не за проход, а за «экскурсии».

«У нас на все туристические маршруты предлагаются только платные экскурсии. Проход у нас бесплатный. И, скорее всего, коллегам предлагалось…» – сказала она. Но Манежин парировал уверенным «нет».

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