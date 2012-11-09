Сотрудники Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым совершили несколько контрольных выездов к водопадам Учан-Су и Джур-Джур, где пытались убедить местных «кассиров» не взимать плату за проход на территорию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом Крыминформу сообщил начальник управления оперативного реагирования центра Святослав Манежин, - передает Керчь.ФМ.
По словам Манежина, на КПП сидят сотрудники лесхозов.
Чиновник предложил направить поручение министерству экологии и природных ресурсов Крыма: в течение двух недель установить информационные таблички на всех ООПТ, что плата за проход не взимается. Но глава Крыма Сергей Аксёнов рассудил, что две недели для минприроды – много.
Причем он уточнил, что таблички желательно размещать не с обратной стороны деревьев и объявления печатать шрифтом более 1 мм.
Исключением, по словам Аксёнова, могут быть места, по которым приняты официальные решения и организована прозрачная схема сбора средств за какие-либо услуги.
Замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб пыталась возразить, что плату с сотрудников центра оперативного реагирования пытались взять не за проход, а за «экскурсии».
Напомним, за проход к крымским достопримечательностям у туристов просят денег. Вход в заповедники Крыма стал платным. Туристы жалуются на самоуправство инспекторов минприроды в заповедниках Крыма. В День России крымские заповедники приняли более 3-х тысяч туристов. На платный вход в заповедники Крыма можно пожаловаться по телефону
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