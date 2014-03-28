В Керчи, на выходных 17-18 июня, стихийщики не вышли торговать рыбой и фруктами, на центральном рынке. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

«На них штрафы так повлияли или рыба закончилась? Будем надеяться, что они вообще здесь больше не появятся. А то вонь стоит от них и грязь. Развели антисанитарию. А керчане поддерживают их», - написал мужчина.

Также керчанин отметил, что стихийщики с фруктами перешли к колоннам.

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