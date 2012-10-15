Керчане прислали в редакцию Керчь.ФМ письмо и фотографии их двора в центре города.

«В то время, как во всех дворах устанавливает новые, современные, безопасные детские площадки, во дворе дома Горького, 2 в, люди, так и не дождавшись такого счастья, пытаются из того, что выкидывают другие, сделать хоть какую-то площадку своими силами, из старых допотопных качелей, времен наших бабушек и старых шин.

Завершает ансамбль детской площадки вечно грязная лавка, на которой всю ночь веселятся, громко кричат, бьют бутылки , дерутся, и там же справляют нужду местные богатыри. Поутру, проходя мимо, можно заметить не только мусор, но и использованные контрацептивы, а, бывало, и шприцы, что вызывает шок у жителей домов этого района. Неоднократные приезды милиции тому пример... Нельзя площадку поставить, хотя бы снесите наркоманскую лавку! Лучше сделайте парковку для машин. Людям ставить некуда! Просьба к властям, уделить внимание и этому двору, все лучшее детям!», - написали жители дома по Горького, 2в.