В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео с регистратора, где видно, как «подгулявший» керчанин переходит дорогу.

«Посмотрите пожалуйста, так мы отдыхаем и кидаемся под колеса, удивляясь, почему сбивают. Сомневаюсь, что у этого чуда нет автомобиля», - написал читатель.​

На видео видно, что все происходило в темноте.