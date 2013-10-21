Водитель возмущен, как переходит дорогу «подгулявший» керчанин
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В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео с регистратора, где видно, как «подгулявший» керчанин переходит дорогу.
«Посмотрите пожалуйста, так мы отдыхаем и кидаемся под колеса, удивляясь, почему сбивают. Сомневаюсь, что у этого чуда нет автомобиля», - написал читатель.
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