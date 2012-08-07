Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи установлены подозреваемые в совершении двух грабежей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Ими оказались 23-летний иногородний житель и его приятель - ранее судимый за совершение тяжких преступлений 26-летний керчанин.

Молодые люди, преимущественно в темное время суток, с применением физической силы похищали у горожан сумки с денежными средствами, мобильными телефонами и иными личными вещами. Похищенные деньги злоумышленники тратили на собственные нужды, технические средства связи оставляли себе. Часть личных вещей граждан подозреваемые выбросили недалеко от мест совершения преступлений.

Часть похищенного имущества изъяли полицейские.

Следственным отделом отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Санкция статьи предусматривает наказание от принудительных работ на срок до пяти лет - до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

Подозреваемые в совершении преступлений находятся под стражей.