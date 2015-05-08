В Ленинском районе, 17 июня вечером, столкнулись скутер и автомобиль «ВАЗ 21043». Как пишет пресс-служба ГИБДД Крыма, 26-летний водитель скутера ехал со стороны Керчи в направлении с. Чистополье, при повороте, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21043», под управлением 24-летнего водителя, - передает Керчь.ФМ.

В аварии пострадал водитель скутера, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейного позвоночника, ушибленные раны в лобной области, левой голени, правой кисти.