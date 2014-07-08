Сотрудники керченской полиции установили причастность 25-летнего местного жителя к хищению крупной суммы денежных средств со счета банковской карты пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, мошенник попал в квартиру пожилой женщины вместе с коллегами одной из компаний по установке дверей, - передает Керчь.ФМ.

«Во время заключения договора по оказанию услуг у керчанки произошла поломка санитарно-технической системы. Пока хозяйка квартиры вместе с представителями фирмы выясняли обстоятельства происшедшего, подозреваемый похитил банковскую карточку с пин-кодом, которые женщина оставила на столе вместе с другими документами», — уточнили в ведомстве.

Деньги злоумышленник обналичил в тот же день и потратил на собственные нужды. Мужчина снимал наличные с банковской карты несколько раз в разных банкоматах. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Общая сумма похищенных средств превысила 95 тысяч рублей.

Обвиняемый в совершении преступления сознался, написал явку с повинной. Часть похищенной суммы вернули потерпевшей. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.