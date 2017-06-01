В Керчи, 18 июня в 03:20, столкнулись автомобили «ЗАЗ» и «BMW». Как пишет пресс-служба ГИБДД Крыма, 48-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» ехал по улице на перекрестке улиц Свердлова – Ворошилова и не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW», который ехал по главной дороге, - передает Керчь.ФМ.

В аварии пострадал водитель автомобиля «ЗАЗ». Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины головы и лица.

Также пострадал 16-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ». Диагноз: Ушиб грудной клетки и поясничной области справа.