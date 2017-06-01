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Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» и Строймаркет «Везуматериалы.рф» предлагает отделку ванных комнат и кухонь «под ключ» . Комплексные скидки на стройматериалы и дизайн в подарок!

Сотрудничество нашей компании с заказчиком начинается с замера, на котором специалист выясняет все особенности предстоящего ремонта, а также снимает необходимые замеры.

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Далее в работу вступает наш дизайнер, который может помочь с выбором отделочных материалов и санфаянса. В нашем строймаркете «Везуматериалы.рф», расположенном по ул. Сморжевского, 4 Вы сможете приобрести все необходимое:

Сухие строительные смеси являются необходимым атрибутом любого строительства или ремонта, потому что без них не сделать ровным пол, потолок и стены, а также нельзя положить плитку или даже возвести стену. К тому же такие смеси удобны в использовании, практически безотходны, не требуют длительной подготовки и высокоэффективны благодаря различным добавкам в их составе.

Предлагаем большой ассортимент керамической плитки и керамогранита, и сопутствующие товары. В наличии затирка, аксессуары к плитке и люки-невидимки под плитку

В наличии: смесители и санфаянс, душевые кабины и поддоны, акриловые и стальные ванны, унитазы (классические модели, подвесные унитазы и инсталляции), биде и писсуары. Посмотрите все товары в каталоге →

Предлагаем кухонные мойки из полимерного мрамора.

Мебель для ванной комнаты должна не только радовать глаз, но и быть функциональной, чтобы помочь разместить в ограниченном пространстве все вещи без нагромождения их друг на друга. Мы предлагаем широкий ассортимент мебели для ванной комнаты.

В наличии:

Трубы, фитинги, прокладки

Канализация

Системы фильтрации

Посмотрите все товары в каталоге →

Широкий ассортимент систем фильтрации: магистральных фильтров и фильтров-кувшинов. В наличии сменные модули, картриджи.

Двери экошпон от 2 900 руб.

Двери шпон от 3 450 руб.

Кроме этого предлагаем входные двери и металлопластиковые двери. До подъезда входные двери доставляем бесплатно + бесплатный демонтаж старой входной двери.

В наличии

Проточные водонагреватели

Накопительные водонагреватели

Полотенцесушители

Теплые полы электрические

Посмотрите все товары в каталоге →

C помощью специальных программ наш дизайнер подготовит визуализацию, чтобы вам было проще определиться с дизайном, подобрать все элементы по нужным размерам и, самое главное, заранее увидеть будущий вид Вашей ванной комнаты!

Далее следует этап выполнения работ. Все работы контролируются прорабом. Во избежание отклонений, разметка осуществляется с помощью лазерного уровня. Все соединения канализационной и водяных труб тщательно проверяются на предмет протечек.

Ванные комнаты несмотря на свои скромные размеры на фоне всей квартиры являются на ряду с кухнями самыми сложными помещениями, т.к. включают наибольшее количество коммуникаций, поэтому их ремонт и отделка требуют особенного внимания. Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» гарантирует высокое качество работ, а наш партнер — строймаркет «Везуматериалы.рф» высокое качество предоставляемых материалов.

КАК МЫ РАБОТАЕМ:

В нашей компании все без исключения объекты находятся под постоянным наблюдением инженера и технического руководителя: проверяется соблюдение технологий, календарного графика и техники безопасности при выполнении работ на объекте.

Вынос и вывоз мусора на городскую свалку мы организовываем за счет штатных сотрудников и грузового транспорта компании.

Благодаря профессиональному подходу, исключающую нарушение строительных норм и правил, мы уверены в каждому сданном в эксплуатацию объекте.

Оплата производится поэтапно, согласно рабочей сметы и договора, принимаем оплату наличными и на счет, есть терминал для расчета банковскими картами.

Только наша компания в г. Керчи может предоставить РЕАЛЬНЫЕ комплексные скидки при заказе строительства дома или ремонта квартиры «под ключ» сразу на:

Ремонтные и строительные работы – до 7%!

Стройматериалы – до 12%!

Входные и межкомнатные двери – до 10%!

– Металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна – до 10%!

– Натяжные потолки – до 10%!

Услуги дизайна до 50%!!!

Климатическую технику – до 10%!

– Спутниковое телевидение и видеонаблюдение – до 10%!

Венецианскую штукатурку – до 15%!

Автоматические ворота и септики – до 7%!

И даже сауны из кедра – до 10%!

Все эти скидки мы можем себе позволить предоставить нашим клиентам благодаря накопленным положительным взаимоотношениям

с надежными поставщиками практически любой продукции, которая используется в нашей деятельности.

Помимо скидок Вы получаете двойную гарантию как на материалы так и на выполненные работы,

заранее избегая ситуации, когда мастер отказывается от каких-либо устранений неполадок,

аргументируя это тем, что материал был не качественный.

Мы знаем каким производителям можно доверять и несем за их продукцию ответственность.

Особого внимания заслуживает наш надежный партнер — Строймаркет «Везуматериалы.рф», расположенный по адресу: г. Керчь, ул.Сморжевского 4.

«Работая с нами – Вы получаете реальную экономию денежных средств, времени и нервов!»

Больше информации о других услугах на нашем сайте kerchremont.com

Контакты

Адрес: Керчь, Сморжевского 4 (вход со стороны ул. Кирова)

Телефон или Вайбер: 8 978 715-70-60

Эл. почта:[email protected]

Режим работы: Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00, Суббота, с 8:00 до 15:00

Перейти в интернет-магазин стройматериалов «Везуматериалы.РФ». Всегда в наличии стройматериалы, плитка, двери, сантехника, напольные покрытия — всего более 5 000 товаров для любого этапа строительства и ремонта.

Строймаркет работает без выходных с 08.00 – 18.00 (Сб до 17.00, Вс до 16.00)

Адрес: ул. Сморжевского 4

Телефон: +7 (978) 134-777-4

+7 (978) 8-999-208

E-mail: [email protected]