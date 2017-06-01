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Аутсорсинг по охране труда, обучение, специальная оценка условий труда.



Наша компания также рада Вам предложить следующие виды услуг:

· Аутсорсинг по охране труда (мы внесены в реестр аккредитованных организаций, которые имеют право заниматься охраной труда на предприятиях)

· Проведение специальной оценки условий труда

· Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.

· Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.

· Проведение внутренней проверки охраны труда.

· Консультирование по трудовому законодательству.

· Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.

· Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства

· Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев

· Предоставление интересов и защиты Вашей организации

· Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.

тел. +7 (978) 74-00-911

тел. +7 (978) 010-42-24

www.expert-tk.ru

www. obrazovanie-kerch.ru

e-mail:[email protected]

г. Керчь, ул. Пролетарская, 38

У нас Вы можете пройти дистанционное обучение без отрыва от производства с выдачей удостоверений в Керчи по следующим направлениям:

· Обучение по охране труда по безлопастной эксплуатации аттракционов – 3000 руб.

· Охрана труда - 1600 руб.

· Пожарная безопасность - 1500 руб.

· Охрана труда при работе на высоте - 2000 руб.

· Экологическая безопасность на право работы с отходами I-IV класса опасности - 4400 руб.

· Электробезопасность (2-я группа допуска) - 3000 руб.

· Повышение квалификации для допуска в СРО - 5500 руб.

· Техносферная безопасность. Охрана труда (256 ч.) – 12000 руб.

· Безопасность дорожного движения от 5000 руб.

· Управление персоналом (256 ч.) – 13000 руб.

· Гражданская оборона – 4000 руб.

· «Контрактный управляющий» (специалист – эксперт в сфере закупок) 260 часов - 8500 руб.

· Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ (108ч) – 4500 руб.

· Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ (для руководителей) – 4500 руб.



· тел. +7 (978) 74-00-911

· тел. +7 (978) 010-42-24

· www.expert-tk.ru

· www. obrazovanie-kerch.ru

· e-mail:[email protected]

· г. Керчь, ул. Пролетарская, 38