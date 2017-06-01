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Для предупреждения осложнений ЛОР-заболеваний и их перехода в хроническую форму важна своевременная диагностика.

В медицинском центре «Салюс» без очередей, справок и направлений, в удобное для вас время принимает опытный, высококвалифицированный отоларинголог.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГА

Нельзя игнорировать нарушения в работе ЛОР-органов. Не откладывайте посещение ЛОР-врача, если проявились следующие симптомы:

затрудненное носовое дыхание, сухость слизистой в носу, храп, затянувшийся насморк и/или кашель, носовые кровотечения, неприятный запах изо рта, головокружение, разбитость по утрам, быстрая утомляемость.

Срочная консультация ЛОР-врача нужна, если беспокоят:

нарушения слуха и обоняния, боли в области носовых пазух, гнойные выделения, шум, боли, давление и необычные выделения в ушах, затруднение при глотании, покраснение горла, увеличение лимфоузлов под челюстью.

ЧТО ЛЕЧИТ ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ

ЛОР-врач медицинского центра «Салюс» имеет немалый успешный опыт в проведении диагностики, лечения и профилактики заболеваний ЛОР-органов, к которым относятся:

отит, снижение слуха и его патологии, острый и хронический тонзиллит (ангина и воспаление миндалин), фарингит и ларингит (воспаление глотки и гортани), вазомоторный ринит (насморк), аденоиды, полипы, синуситы (воспаление носовых пазух), в том числе гайморит и фронтит, искривление носовой перегородки и другие заболевания.

Опытный специалист медицинского центра «Салюс» проведёт диагностику на современном эндоскопическом оборудовании с видеосистемой, позволяющем получить многократно увеличенное изображение слизистых оболочек и внутренних структур в отделах, недоступных при традиционном осмотре. Это позволяет выявить патологии и новообразования на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ – ГАРАНТИЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ.

В медцентре «Салюс» кабинет отоларинголога оснащен лор-комбайном – полным набором необходимого современного оборудования для всестороннего осмотра и эффективного безболезненного лечения (отсасывающее устройство, оборудование для промывания носа, распылители для доставки лекарств в носовую и ротовую полость и др.).

При необходимости, используя физиотерапевтический комплекс BTL, применяются физиотерапевтические методы:

ультразвуковое лечение, электрофорез, ультразвуковая терапия, фототерапия, электролечение токами низкой частоты, лазерная терапия, магнитотерапия.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Неоспоримым преимуществом медцентра «Салюс» является наличие рентген-кабинета, оборудованного цифровым рентгенографическим комплексом и собственной сертифицированной лаборатории.

Цифровой рентген позволяет проводить оперативную рентген-диагностику, в том числе и при ЛОР-заболеваниях. В частности, продиагностировать гайморит или фронтит можно в процессе приёма, тут-же сделав рентген-снимок придаточных и лобных пазух.

Собственная лаборатория оснащена современным анализатором, который выдаёт результаты общего анализа крови (ОАК) в течении 10 минут после забора, что особенно удобно для маленьких пациентов.

Таким образом, придя на приём к ЛОР-врачу, за 30 минут вы можете сдать общий анализ крови (ОАК), сделать рентген, получить грамотную консультацию специалиста и индивидуальную программу лечения.

Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.

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