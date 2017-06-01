Команда фотостудии «5 ОКОН» предлагает широкий спектр свадебных медиа-услуг:
- фото- и видеосъемка выездных церемоний,
- съемка прогулок и вечерних банкетов,
- фотосессии в стиле «Утро невесты»,
- студийная и выездная съемка.
В подарок молодожены получат художественную фотосессию «Love Story».
Мы не просто люди с камерой, мы - ваши верные помощники и друзья. Мы запечатлеем самые яркие важные моменты вашего торжества. Только безупречные кадры, только искренние эмоции.
Высокий уровень работы, качественный результат, приятные цены.
Максимально короткие сроки ожидания материала - 1-1,5 месяца.
Бронирование дат и подробности по телефону: +7 978 833 95 66. Наша группа в ВК: vk.com/5ok_on