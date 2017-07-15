«Жар-Пицца» объявляет счастливые будни. Каждый день, с 11-00 до 15-00, радуем скидками в 30%. В понедельник - Твой любимый суп солянка или крем-суп, или Суп с лапшой и курицей.
Вторник Тебя порадует салатами овощными, мясными, с морепродуктами - все как ты любишь.
В среду Тебя ждет паста с курицей или с морепродуктами или Карбонара.
А в четверг приходи компанией на Семейную пиццу.
Не такими уж серыми могут быть будни)))
Жар – Пицца: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20
Бронь столов: +7 978 815 95 19
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*срок проведения с 21.06. по 15.07.2017