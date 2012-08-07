Инспекторы крымского управления Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили в Крым из Украины около 150 кг продуктов животного происхождения, в том числе 43 кг сала. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ.

«За минувшую неделю государственные инспекторы пресекли 91 попытку ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения, – говорится в сообщении пресс-службы. – В ручной клади и багаже граждан обнаружили 42,8 кг сала, 50,4 кг готовых мясных и колбасных изделий, 44 кг мяса птицы, 9,2 кг рыбы и рыбопродуктов, 2,6 кг мёда, 584 яйца».

В ведомстве добавили, что всего в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего из Украины, за неделю выявили 150 кг запрещённых к ввозу товаров.

Кроме того, в Крым пытались ввезти девять непродуктивных животных без ветеринарных сопроводительных документов. Все потенциально опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины.

Напомним, в Крым из Украины пытались ввезти 300 кг овощей и фруктов

Фото: пресс-служба