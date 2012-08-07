Инспекторы крымского управления Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили в Крым из Украины около 150 кг продуктов животного происхождения, в том числе 43 кг сала. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ.
В ведомстве добавили, что всего в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего из Украины, за неделю выявили 150 кг запрещённых к ввозу товаров.
Кроме того, в Крым пытались ввезти девять непродуктивных животных без ветеринарных сопроводительных документов. Все потенциально опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины.
Напомним, в Крым из Украины пытались ввезти 300 кг овощей и фруктов
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.