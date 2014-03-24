В Керчи прокуратура Керчи утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, обвиняемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно был уличен в езде в нетрезвом виде.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

В целом, за неполные полгода в Керчи по ст. 264.1 УК РФ за вождение в состоянии опьянения осуждено 14 граждан.